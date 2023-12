El Dr. HC Jaime Parejo García, pionero en galardones al incrementar humanitariamente el salvamento de vidas humanas, animales y vegetales en el mundo

El Dr. HC Jaime Parejo García ha sido el primer español en la historia, oficialmente reconocido con galardones internacionales tan relevantes como por ejemplos el Primer Premio de Investigación por la RSCE, el Certificado de Distinción Sasakawa por las Naciones Unidas, el galardón "Toda una Vida en Pro de la Ciencia y la Investigación" por la prestigiosa universidad Santo Tomás o el Doctorado honoris causa en Ciencias de la Salud por la también prestigiosa universidad Galileo El Método Arcón es un sistema oficial para la formación e intervención de equipos caninos destinados a la Búsqueda y Detección Canina para Salvamento (personas sepultadas con vida, explosivos, biodetección, plagas en plantas, minas, etc.) que se caracteriza por conferir un demostrado nivel máximo de efectividad a los perros de búsqueda, optimizándose durante sus operaciones de detección, frente a todo tipo de circunstancias, los niveles de autonomía, motivación, concentración, consecuente rendimiento perceptivo olfativo, umbral mínimo de percepción odorífera, etc., entre otros aspectos fundamentales esencialmente incidentes, siendo en consecuencia progresivamente aplicado de forma oficial por más instituciones de países afectados por riesgos específicos.

El Método Arcón, destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, ha optimizado la efectividad respecto a las operaciones de búsqueda y detección de: personas aún con vida sepultadas en desastres, protección de animales y plantas, minas antipersonales y artefactos explosivos, biodetección (Covid-19, cáncer…) etc., preservándose y salvándose innumerables vidas humanas, animales y vegetales en el mundo: https://www.metodoarcon.org/el-metodo-arcon-destacado-avance-cientifico-y-legado-trascendental-en-bien-de-la-humanidad-ha-optimizado-la-efectividad-respecto-a-las-operaciones-de-busqueda-y-deteccion-de-personas-aun-con-vida-s-2

El Dr. HC Jaime Parejo García es el inventor, creador científico del medio de búsqueda y detección para salvamentos más eficaz y galardonado de la historia, respecto a la utilización de perros u otros animales, y a los instrumentos artificiales más avanzados, creado tras doce años de ardua investigación e innovación (1982-1994), logró incrementar en el mundo la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y vegetales, siempre de forma voluntariamente humanitaria, y siendo certificada su obra como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, reconocido y premiado junto a la misma por las Naciones Unidas, Universidades, Sociedades Científicas, Centros de Investigación, etc.

Jaime Parejo ha sido la primera persona quien gracias a sus arduas y revolucionarias investigaciones, logró analizar, conocer e intervenir con la máxima precisión, profundidad e incidencia específica que resultaban factibles, todos aquellos aspectos que resultaban especialmente determinantes en la conducta de búsqueda y detección canina, como por ejemplos, sobre las dinámicas de interacción o de reactividad, relativas a procesos cognitivos como eran la memorización, percepción olfativa o la concentración, extremadamente amplios, complejos y hasta entonces muy desconocidos para el ser humano, hasta lograr optimizar la efectividad, el rendimiento, en las operaciones de búsqueda y detección canina para salvamento (inclusos frente a situaciones de especial adversidad y durabilidad temporal).

El Dr. HC Jaime Parejo García nació en Sevilla (España) el 5 de diciembre de 1961, cursando sus primeros años de estudio en el prestigioso colegio hispalense San Francisco de Paula, en el cual se realizaban paralelamente rigurosas evaluaciones por psicólogos clínicos para determinar el CI Cociente o Coeficiente de Inteligencia, acreditándose en el caso de Jaime Parejo el nivel más alto establecido en la escala utilizada, CI Cociente o Coeficiente Intelectual "Muy superior", manteniendo desde su infancia una innata, precoz y exigente línea autodidacta en lo que respecta a la observación, estudio, análisis, investigación e innovación relativa al comportamiento animal, centrándose finalmente en el aprendizaje y conducta canina de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas frente a desastres y otros riesgos en el planeta, convirtiéndose en el investigador, innovador y docente respecto a la especialidad de búsqueda, detección canina y salvamento, con mayor nivel de avances oficialmente constatados y acreditados, y consecuentemente galardonados, a nivel internacional, siendo el creador del Método Arcón y habiendo sido pioneramente reconocido por los extraordinarios resultados de su trascendente labor de investigación e innovación, con relevantes galardones a nivel nacional e internacional, citándose a continuación cinco casos seleccionados de un amplio conjunto, en los cuales el Dr. h.c. Jaime Parejo García ha sido el primer o único español hasta la fecha al que se le otorgaron tan extraordinarios galardones por relevantes Instituciones:

Galardonado por la Institución oficial Real Sociedad Canina de España, el 13 de Noviembre de 1998, con el «Primer Premio de Investigación Científica».

Galardonado por las Naciones Unidas (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción y Estrategia Internacional ante el Riesgo de Desastres ISDR) el 23 de septiembre de 2005, con el «Certificado de Distinción del Premio Sasakawa».

Galardonado por la prestigiosa Universidad Santo Tomás, y su Centro de Investigaciones CIUSTA, Colombia, el 19 de septiembre de 2011 con el reconocimiento a nivel internacional «Toda una Vida en Pro de la Ciencia y la Investigación, por su trascendental legado a la ciencia e investigación en bien de la humanidad".

Galardonado por la prestigiosa Universidad Galileo, Guatemala, el 26 de Julio de 2019, con la Distinción Académica de mayor rango de las que puede otorgar una Institución Universitaria, el Título y Grado de Doctor "Honoris Causa", por la creación del destacado avance científico y operativo Método Arcón a favor de la humanidad, siendo además primero que otorga en su historia tan importante Universidad, en lo que respecta a Ciencias de la Salud. También le fue otorgado el Título de Profesor Emérito.

El Dr. HC Jaime Parejo García ha impartido, hasta la fecha, en cursos reglamentados con carácter oficialmente gubernamental y/o académico, un número superior a las 15.000 horas lectivas relativas a la compleja área especializada del conocimiento Búsqueda, Detección Canina y Salvamento mediante Método Arcón, en diferentes países, de forma voluntariamente humanitaria, con resultados demostradamente óptimos en todos los casos, e igualmente con extraordinaria efectividad ha dirigido numerosas operaciones de Unidades Caninas, en diversos países, interviniendo directamente, frente a explosiones, terremotos, deslizamientos de tierra, hundimientos de edificios por fallo estructural, etc. Así por ejemplo formó y dirigió oficialmente en las intervenciones, con su Método Arcón, la primera Unidad Canina (la del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva) que en la historia de España intervino en un desastre que afectó a otro país.

(Biografía oficial completa y documentalmente acreditada del Dr. h.c. Jaime Parejo García: https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial)

Tras obtener calificación jurídica favorable, se aprueba con nº 1998/41/12727 del 5 de mayo de 1998, Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno de España, que el Método Arcón queda legalmente inscrito, registrado y protegido, como nueva OBRA CIENTÍFICA, cuyo autor es D. Jaime Parejo García, en el Registro General de la Propiedad Intelectual con nº 23474.

El libro sobre Método Arcón (Editorial Círculo Rojo) publicado por el Dr. HC Jaime Parejo García, que integra la síntesis esquemática de la trascendente obra científica Método Arcón, es noticia destacada en Europa Press, emitida por tan prestigiosa Editorial:

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-profesor-emerito-doctor-honoris-causa-jaime-parejo-sintetiza-metodo-arcon-12-anos-investigacion-20230714112320.html