El COACM muestra su compromiso con las personas con discapacidad en el Curso de Accesibilidad Universal en el Entorno

Organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ACS, contó con la presencia, en la mesa inaugural, y posterior mesa redonda, de Gema González-Badillo, vicedecana del COACM Hace unos días, en el Salón de Actos de la Consejería de Bienestar y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tuvo lugar la segunda edición de 2023 del Curso de Accesibilidad Universal que organiza el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ACS. En esta ocasión se contó con la colaboración de la Junta de Comunidades, así como con la del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla-La Mancha.

El Acto fue inaugurado por José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno regional. Gema González-Badillo, vicedecana del COACM, formó parte de la Mesa de apertura institucional, junto a Natividad Zambudio, secretaria general de Bienestar Social, Andrés Fernández-Pacheco Sánchez, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Castilla-La Mancha, Carlos de Rojas, Coordinador de los Cursos y José Antonio Juncà, en representación del Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ACS, doctor ingeniero de caminos y organizador de esta edición del Curso.

En la apertura, la vicedecana recordó los compromisos del COACM con sus colegiados y con la sociedad. "El principal compromiso que tenemos con nuestros colegiados es la formación, acompañarlos desde que salen de la carrera y mientras desarrollan su ejercicio profesional para que puedan hacerlo con rigor, responsabilidad, respeto y calidad", señaló González-Badillo. En este mismo sentido, la vicedecana recalcó que el COACM concibe la formación de una manera amplia, y no sólo en cuanto a normativa. "Hablamos del compromiso de concienciar a nuestros colegiados y a nuestros profesionales para que entiendan la importancia que tiene diseñar edificios públicos, residenciales o espacios urbanos para todos los seres humanos, sin distinción", dijo.

En alusión al compromiso con la sociedad de los arquitectos, la vicedecana recordó que los arquitectos crean espacios o mejorar los existentes con condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. "Mi misión hoy es la de fortalecer el compromiso del COACM con la accesibilidad de nuestro entorno construido y con la sociedad", enfatizó.

A continuación, la sesión se desarrolló en cinco Ponencias: La primera: "Panorámica de la accesibilidad en Castilla-La Mancha. Retos de futuro", a cargo de Libia de Miguel, Jurista y técnico del servicio de Accesibilidad e Infraestructuras de la Consejería de Bienestar Social; tras ella, Carlos de Rojas, arquitecto profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, expuso los criterios básicos de accesibilidad a la arquitectura y a la rehabilitación y mostró un conjunto de realizaciones llevadas a cabo en los Reales Sitios, con la accesibilidad como hilo conductor. José Antonio Juncà, doctor ingeniero de caminos planteó un conjunto de ideas fuerza en accesibilidad en las vías y espacios públicos así como en el diseño accesible de parques y jardines. El ámbito de la Accesibilidad Cognitiva y de la domótica aplicada al edificio Polibea en Tres Cantos, fue abordado por José Félix Sanz, presidente de Polibea; por último, de la accesibilidad sensorial y de sus aplicaciones se ocupó Federico Rueda, ingeniero informático e ingeniero de Telecomunicación, especialista de referencia en la materia.

Después de las ponencias se abría una mesa coloquio, de la que volvía a formar parte la vicedecana del COACM, Gema González, acompañada por Andrés Fernández-Pacheco, José Ramón del Pino y Libia de Miguel. La mesa la moderó el organizador de las jornadas, José Antonio Juncà. En ella se planteó el reto de la accesibilidad en Castilla-La Mancha, que se ha de sustentar en una estrecha colaboración entre la Administración Pública, la Junta de Comunidades, las Organizaciones del tercer sector –presente en la Mesa con el presidente de ASPAYM y Miembro de la Junta Directiva del CERMI-, y los Colegios Profesionales, con la presencia de los de Arquitectura e Ingeniería de Caminos.

En el debate surgieron cuestiones tan interesantes como la necesidad de dar no sólo cumplimiento al marco jurídico regulador sino ir más allá, proporcionando herramientas útiles para su cumplimiento; de actualizar la legislación de accesibilidad de Castilla-La Mancha; y de apostar por la sensibilización y la formación de los profesionales, mediante acciones como el curso de formación. "Nos nutrimos unos a otros", afirmó Gema González, que añadió que la accesibilidad es parte consustancial de la calidad de la Arquitectura.

González-Badillo recordó también que el COACM ha firmado un convenio con la ONCE, CERMI y el Real Patronato de Discapacitados que le dan aún más empaque al compromiso de los arquitectos con la Accesibilidad Universal. "No queremos que nuestros colegiados se limiten a cumplir la norma, sino que creen edificios funcionales que realmente tengan acogida para todo el público. Por eso, insistimos tanto en nuestra labor de concienciación de visibilidad de la Accesibilidad Universal", señaló.

Como conclusiones de la mesa, José Antonio Juncà, recalcó la necesidad de trabajar con rigor y con respeto en un tema complejo, al aunar la faceta técnica con la humana, planteando iniciativas que respondan a la "cadena de la accesibilidad", poniendo al día el marco jurídico, formando a los profesionales, sensibilizando a la sociedad en su conjunto, avanzando de forma real y efectiva en los derechos de las personas con discapacidad y trabajando de forma conjunta todas las instituciones y entidades. Y, para todo ello, se puso como ejemplo el trabajo que durante casi 50 años viene realizando el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La clausura de la Sesión corre a cargo de la secretaria general de Bienestar Social, Natividad Zambudio, que subrayó la importancia de actividades como el curso, agradeciendo al Real Patronato sobre Discapacidad y a la Fundación ACS la organización, así como a los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos su colaboración.

Al curso acudieron más de 50 personas a la Sesión, en su mayor parte técnicos de la Junta y profesionales con interés en materia de accesibilidad, se encontraba Javier Pérez Fernández, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, José Ramón del Pino, presidente de ASPAYM Castilla-La Mancha e Isabel González, jefa del Gabinete del Vicepresidente Primero de la Junta de Comunidades.