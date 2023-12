¿Constitución o prostitución?

Está terminando el día en que celebran la “Constitución”, y escribo estas líneas porque he visto comentarios de un artículo de Juan Manuel de Praga. Soy testigo y por eso me puedo pronunciar sin ambages. Cuando de aprobó la Constitución del 78, yo vote que no, por que dije que era un “sistema para gente de mal vivir”. Ya se venía venir lo que iba a suceder, este es un sistema maléfico, en el cual no se nombra ni a Dios, y de manera inconsciente supongo, miembros de la Jerarquía Católica no vieron obstáculos que impidiesen el voto de los católicos, que para mas INRI eran la mayoría de los españoles. Las leyes que se han promulgado después de esta PROSTITUCIÖN, han provocado una situación de inmoralidad, impiedad y perversidad, imposible de imaginar, la mayor decadencia que ha sufrido la humanidad. ¿Cómo solucionar esta situación? Y lo que queda bien claro que este sistema hay que eliminarlo, y como somos tan “demócratas”, primero hay que rezar y dar la cara, y luego hay que obrar, si recuperamos nuestros valores católicos este gobierno y este sistema tienen que desaparecer, no con violencia, sino con nuestro voto en las urnas.