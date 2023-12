Maestros de nuestra vida

La mente y el cuerpo no saben discriminar entre una amenaza real de otra imaginaria. En los dos casos, se activa el sistema de supervivencia que está regulado por el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica: por las noches es baja para que podamos dormir y durante el día sube para que podamos hacer frente al día que tenemos por delante. Pero, ¿qué pasa si vivimos estresados? Que empezamos a generar cortisol a todas horas y entramos en un estado de amenaza constante. Esto nos lleva a una intoxicación de cortisol en la sangre. Nos genera enfermedades, irritabilidad, depresión, inflamación, etc. Al final, la realidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Según cómo interpretamos lo que nos pasa, así es la calidad de nuestra vida. Nuestra interpretación de lo que nos pasa depende de 3 factores: el sistema de creencias, el estado de ánimo y la actitud. En ocasiones decidimos pensar lo que es una amenaza debido a nuestro sistema de creencias. El estado de ánimo nos hace juzgar las cosas peor de lo que son. La actitud es la voz interior que nos va comentando nuestra vida. El que domina la voz interior, es capaz de ser maestro de su vida. Existe un sistema en el cerebro que se encarga de hacer realidad nuestros deseos. Éste es el sistema reticular activador ascendente. De todo el bombardeo de información, este sistema se encarga de seleccionar solo lo que nos interesa. Por eso, cuando pensamos comprarnos cierto artículo, de repente aparece en cualquier lado.