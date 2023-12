Darle a un dormitorio un toque de lujo y comodidad con Auping

Un dormitorio es un santuario personal, un espacio donde la comodidad y el lujo se encuentran para brindar el descanso que se necesita. La marca Auping, con su larga historia de más de 135 años en el mundo del descanso, puede transformar la experiencia de sueño y convertir la habitación en un oasis de relajación y confort.

Auping, es conocida por su excelencia en la industria del descanso y llega al hogar para brindar una experiencia de sueño única. Originaria de Holanda, donde es reconocida como una de las líderes en calidad de productos, ahora desembarca en España para ofrecer todos sus productos y beneficios desde Barcelona, en su nueva tienda showroom.

Calidad y precisión en cada detalle Lo que distingue a Auping del resto, es su enfoque en los detalles y sus diseños innovadores en las bases que rodean a los colchones. Cada producto está cuidadosamente elaborado para garantizar la máxima comodidad y lujo en el dormitorio.

El producto estrella de Auping es la base de malla, la reina del confort. Con 7 cm de grosor y acero prensado, ofrece una garantía de por vida, siendo prácticamente irrompible. Ya sea plana o articulada, con sus 10,000 puntos de apoyo proporciona un descanso óptimo sin importar la morfología de cada persona. Todas sus camas son adaptables a estas bases de mallas, además de ser camas inteligentes diseñadas para cuidar el bienestar, al disponer de la innovadora tecnología Auping Smart Base.

Esta tecnología incorpora una función antirronquidos que detecta el sonido de los ronquidos y permite que la cama responda elevando ligeramente la parte superior del somier para abrir las vías respiratorias y reducir los ronquidos. Pero, esto no acaba aquí, ya que la tecnología Smart Base también incorpora una alarma inteligente que despertará a la persona suavemente sin hacer ruido, evitando los molestos sonidos del despertador.

Asimismo, cabe destacar que Auping se alinea con los estándares actuales de sostenibilidad y ecologismo porque el 50 % de sus productos son totalmente reciclados. Al elegir Auping, no solo se invierte en calidad, sino que también se apoya la preservación del medioambiente.

Personalización total para el placer de cada uno En Auping se puede personalizar la cama totalmente, para adaptarla a todas las necesidades individuales:

Se puede optar por diferentes niveles de firmeza en un solo colchón para adaptar el lado de la cama como mejor convenga y el de la pareja.

Se podrá elegir cualquier tipo de somier y cama, todas se adaptan entre sí de la mejor forma

El cliente puede elegir entre una infinidad de diseños de ropa de cama para decorar la habitación como más guste.

Un valor añadido de Auping es su simulador o configurador digital. Esta herramienta permitirá visualizar cualquier combinación de elementos para crear la cama de los sueños del cliente, brindándole una experiencia de compra totalmente personalizada.

Auping no solo ofrece camas, ofrece un estilo de vida. Es el lujo y la comodidad que transformarán el dormitorio en un espacio de ensueño, donde cada noche se convierte en una experiencia de descanso inigualable.

Hay que dejarse llevar por el lujo y la calidad que solo Auping puede proporcionar al dormitorio. Se puede descubrir mucho más en Auping.