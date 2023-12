For Easy Work remarca la importancia de la prevención de riesgos laborales

La gestión de la seguridad tanto de los empleados como de los procesos de trabajo es un factor clave dentro de cualquier empresa. Para ello, es necesario evaluar cuáles son los peligros a los que se exponen las personas en sus puestos de trabajo y estructurar un plan de prevención de riesgos laborales.

Con respecto a esto, los especialistas de For Easy Work comentan que en todas las empresas la seguridad en el trabajo puede alinearse con la productividad para conseguir mejores resultados. Esta consultoría especializada en seguridad en el trabajo realiza proyectos de transformación de cultura preventiva y desarrolla aplicaciones móviles específicas para alentar la prevención de riesgos y accidentes laborales.

La prevención de riesgos laborales favorece la productividad En primer lugar, garantizar la seguridad de los empleados, sus equipos y del espacio de trabajo permite que los procesos productivos se desarrollen de una manera más natural y efectiva. En cambio, si la seguridad no se encuentra bajo control estricto, es más probable que las personas sufran lesiones, que las máquinas fallen y que se materialicen incidentes que afectan a la productividad. O sea, la seguridad y la productividad van de la mano.

En este sentido, los profesionales de For Easy Work comentan que distintos estudios experimentales han comprobado que una conducta más productiva de los trabajadores no necesariamente provoca un aumento de errores o accidentes. Para ello, es necesario aplicar metodologías para mejorar la productividad reforzando la seguridad. Por ejemplo, esto puede conseguirse mediante el desarrollo y aplicación de procesos de digitalización.

A su vez, esta estrategia permite disfrutar de múltiples ventajas. En este sentido, la digitalización reduce el tiempo necesario para planificar operaciones seguras y facilita una toma de decisiones rápida que se basa en el acceso a datos registrados en un sistema. Además, estas soluciones permiten aprobar permisos de trabajo velozmente y de manera remota.

Beneficios de contar con apps de prevención de riesgos laborales Una de las herramientas que facilitan y recomiendan los especialistas de For Easy Work son las apps de prevención. Estas plataformas contribuyen a aumentar la cantidad de actividades preventivas porque facilitan su realización eliminando las tareas burocráticas. Además, al ser de uso simple e inmediato, favorecen la comunicación e incrementan la participación. De este modo, el compromiso con la seguridad resulta más visible.

Por otro lado, las apps de prevención agilizan la notificación de riesgos e incidencias. Entonces, es posible reducir el tiempo de corrección de desviaciones y adoptar medidas de forma rápida y eficiente. Por último, los niveles jerárquicos de una organización pueden ejercer el control y tomar decisiones de manera móvil, ya que las aplicaciones resultan accesibles desde cualquier lugar.

Con el apoyo de For Easy Work, es posible aplicar soluciones de prevención de riesgos laborales para mejorar tanto la seguridad como la productividad de una empresa.