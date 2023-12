En España, existen varias regiones con espectaculares paisajes naturales, cuyos entornos resultan ideales para acampar y vivir una escapada rural. Entre ellas, Cantabria representa una de las opciones más destacadas, en especial para quienes quieren disfrutar del mar y visitar playas espectaculares.

Así lo señala The Indian Face, una marca de moda apasionada por la aventura, la naturaleza y las salidas hacia los paisajes más espectaculares. Por esta razón, su portal web ofrece una revisión de los mejores lugares de camping en Cantabria playa, para los viajeros que buscan una estancia de alto confort en esta localidad.

Diversas opciones de aventura en las áreas de camping de Cantabria Existen varios espacios de camping en Cantabria, entre los cuales uno de los más destacados es el Camping Playa Joyel, situado en la villa de Noja. Este espacio ofrece múltiples comodidades, como piscinas, zonas Wifi, áreas verdes, parques infantiles e incluso pistas de tenis y pádel, además de numerosos bares y puestos de helados. Esto resulta perfecto para viajar en grupos grandes o en compañía de niños.

Otro destino recomendado es el camping La Viorna, ubicado a solo un kilómetro de Potes, y con fácil acceso a numerosos parques naturales, como el Parque Nacional de Los Picos de Europa, el Desfiladero de la Hermida y la Sierra de Peña Sagra, entre varios otros. Esto lo convierte en la zona más verde de la región y un lugar ideal para los amantes del senderismo, el running al aire libre y las aventuras en la naturaleza.

Más al oeste, en la frontera con Asturias, se encuentra el Camping Las Arenas, una localidad rodeada de majestuosas montañas e impresionantes rías, especialmente la Tina Mayor, la cual representa un auténtico espectáculo visual. Este lugar ofrece un entorno ideal para la pesca de salmones y lubinas, así como la práctica de diversos deportes acuáticos, como rafting, surf, buceo, etc.

Los mejores lugares de camping en la playa de Oyambre Otro de los destinos a destacar es el Camping Oyambre, ubicado en la playa del mismo nombre. Esta zona cuenta con varias cabañas y bungalows para una cómoda estancia. Además, la playa ofrece un entorno apartado de las multitudes y es ideal para surfistas y windsurfers, gracias a sus majestuosas olas y sus dos kilómetros de arena dorada.

En la misma zona, en el parque natural de Oyambre, se halla también el Camping El Rosal, que cuenta con 25 bungalows totalmente equipados, junto con una extensa zona para caravanas y tiendas de campaña. Además, se encuentra cerca del poblado de San Vicente de la Barquera, un lugar ideal para callejear, el cual a su vez cuenta con varios sitios de interés histórico para visitar, como la Iglesia de Santa María de los Ángeles, el Castillo o el Antiguo Convento de San Luis, por mencionar algunos.

Todos estos destinos forman parte de las recomendaciones de The Indian Face, una marca que, además de esta guía, proporciona las prendas y accesorios necesarios para disfrutar de estas experiencias al máximo.