Rubén Romero Retamosa, CEO de Orión Madrid Astroturismo, concede esta entrevista

Actualmente, según las nuevas tendencias, existe un sector dentro del turismo que se centra en la observación de estrellas, eventos astronómicos y la divulgación científica del conocimiento sobre el universo, el cual se denomina Astroturismo. Este ofrece experiencias que se llevan a cabo en entornos naturales, ya que se necesita alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades. En consecuencia, se relaciona de manera directa con el turismo rural, turismo activo, etnoturismo y turismo arqueológico.

En este artículo, Rubén Romero Retamosa, CEO de Orión Madrid Astroturismo, hablará de su papel como uno de los promotores principales de este tipo de turismo en España.

¿Cuál es el objetivo principal de la participación de Orión Madrid Astroturismo en la Feria Internacional de Turismo 2024?

Nuestro objetivo principal es la divulgación astronómica a través del ocio y el turismo. Como opción para el turismo de interior, el Astroturismo, actualmente tiene el mayor crecimiento a nivel nacional e internacional. Como no podía ser de otra manera, nuestra participación en la feria de turismo más importante del país es fundamental. Daremos a conocer una opción de turismo, que suma un plus a las actividades y experiencias al aire libre más comunes, con el conocimiento y el aprendizaje, descubriendo rincones idílicos de nuestra geografía donde un manto estelar nos hará viajar al infinito.

Dada la propuesta única de fusionar arte, cultura, naturaleza, deporte y aventura con ciencia y astronomía, ¿cómo planea Orión Madrid Astroturismo destacar en un evento tan grande como Fitur 2024?

En los últimos años, cada vez se ven más estrellas dentro de FITUR, gracias a la implicación y los grandes proyectos para dinamizar el turismo de interior en los que está invirtiendo la administración pública, en lugares como por ejemplo Castilla la Mancha, Castilla y León o Extremadura. Tras 15 años de experiencia desarrollando turismo astronómico, disponemos de una atractiva oferta turística en todo el territorio nacional, además de contar con un equipo profesional de alto nivel y las últimas tecnologías, logrando esa excelencia que nos hace destacar en el sector, como una de las empresas de astroturismo más influyentes de nuestro país.

¿Podría hablarnos sobre alguna experiencia inmersiva o actividad especial que Orión Madrid Astroturismo presentará durante la feria? Como cada año, presentaremos en FITUR, nuestro calendario de experiencias 2024, con más de 100 eventos repartidos por todo el territorio nacional desde marzo a octubre, que incluirá experiencias para una noche estelar, día completo de actividades de turismo activo fusionadas con astronomía o escapadas de fin de semana con múltiples actividades astronómicas, rutas interpretativas, gastronomía, relax… Además, es muy posible, que se instale un planetario con alguno de nuestros colaboradores de cadenas hoteleras para todos los visitantes de la feria, si la logística y organización lo permite.

¿Cómo vais a extender la presencia de Orión Madrid Astroturismo a nivel nacional a través de la participación en eventos como la Feria Internacional de Turismo?

La presencia del astroturismo en FITUR ya es un hecho, tal y como comentábamos anteriormente. Por suerte, dada nuestra relevancia y experiencia en el sector, podemos decir que ya tenemos una presencia importante en la feria con múltiples entidades públicas y privadas que solicitan nuestros servicios y asesoramiento. No solo a nivel nacional, también en Latinoamérica, donde estamos creando grandes proyectos de colaboración con países, como Perú, México o Chile. Es tal la relevancia con la que cuenta el Astroturismo en la feria, que nos sentimos orgullosos de comunicar, en primicia, que Orión Madrid Astroturismo ha sido nominada para recibir el premio FITUR al turismo activo, como una de las empresas con mayor relevancia dentro de esta modalidad en 2023 El pasado año ya tuvimos el placer de establecer, durante FITUR, más de 100 reuniones presenciales en tan solo una semana, donde la mayoría, sirvieron para la creación de experiencias, que acercaron la astronomía, como opción de ocio, a miles de personas de toda España, durante la temporada 2023

Sabemos que trabajan con la Fundación Internacional Starlight. ¿Cómo fortalece esta colaboración la propuesta de Orión Madrid Astroturismo y qué beneficios aporta a los participantes de sus experiencias?

La Fundación Starlight nació con el tratado de La Palma en el año 2007, llegando con ella el turismo astronómico. Es la entidad responsable de la preservación del cielo nocturno a nivel mundial, otorgando el sello de calidad más importante del mundo. Ya son cientos de territorios en todo el mundo, los que cuentan con esta certificación, acercando la divulgación astronómica a todas las personas y luchando por proteger el cielo nocturno, como problema global debido a la contaminación lumínica, que está deteriorando la biodiversidad de los territorios e incluso ya hemos podido demostrar su repercusión, a largo plazo, causando problemas de salud en el ser humano.

Nos sentimos orgullosos de formar parte activa de esta entidad, la cual certifica a nuestra empresa y personal, con el sello de Starlight, que otorga la seguridad a todos los participantes de realizar experiencias de máxima calidad, con personal cualificado y tecnologías de última generación, alcanzando la excelencia de nuestras actividades como objetivo principal.

En el contexto de la divulgación científica, ¿Cómo se asegura Orión Madrid Astroturismo de que ofrece información precisa y accesible a personas sin conocimientos previos en astronomía?

La astronomía atrae a la mayor parte de la población, pero es una ciencia donde la física incomprensible, nos hace ser reticentes por temor a no poder comprender algo tan teórico que puede llegar al límite del aburrimiento. “El Universo al alcance de tu mano” es nuestro lema. Acercar la astronomía a todo tipo de público de una forma sencilla y divertida, convirtiendo algo inalcanzable, en algo palpable y atractivo. ¿Cómo lo conseguimos? Sencillo, con personal cualificado con una constatada experiencia en divulgación, profesores acostumbrados a trasmitir el conocimiento a niños desde 3 años hasta personas de la tercera edad… Disfrutando y sintiendo junto a ellos, logramos convertir algo inalcanzable, en accesible para cualquier persona con ganas de descubrir qué hay más allá de nuestro planeta.

¿Cómo enriquece la experiencia del visitante la fusión de diferentes elementos, como el arte, cultura y naturaleza, en las actividades de Orión Madrid Astroturismo?

Dar valor al turismo de interior, escapando de la masificación y el estrés diario… con las diferentes actividades, el entorno natural, cultural y gastronómico de territorios maravillosos y desconocidos que tenemos en nuestro país. El Astroturismo, suma a todo ello… al caer la noche, un manto de estrellas que esconde secretos y curiosidades inimaginables, nos hará sentir paz, reflexión, creando una experiencia que te llevas grabada a fuego para toda la vida.

Además de turismo y divulgación, también ofrecéis formaciones. ¿A quién van dirigidas? ¿Cuál es su repercusión?

Realizamos diferentes tipos de formaciones, desde el particular que quiere aprender a utilizar su telescopio o realizar fotografía astronómica, hasta entidades públicas, empresa privada o nuevos emprendedores que quieren implementar el Astroturismo en su territorio o negocio. Para nosotros, en la colaboración está el éxito y siempre que podamos ayudar a difundir la astronomía, ya sea de forma particular o empresarial, ponemos toda nuestra infraestructura a disposición de quien la necesite.

Finalmente, ¿cuáles son los logros más destacados de Orión Madrid Astroturismo y qué metas tienen para el próximo año en términos de crecimiento y expansión?

Para nosotros, nuestro mayor logro es conseguir esa sonrisa, lágrimas de emoción, plenitud en las personas que nos acompañan cada día… No existe mayor reconocimiento al trabajo, que ver a tus participantes felices y agradecidos tras cualquier experiencia o actividad divulgativa.

Nuestras metas para el próximo año, seguir dando el 100 % en cada actividad, sumando nuevas experiencias a nuestro catálogo habitual, la puesta en marcha de dos nuevos centros divulgativos fijos, en Madrid e Ibiza, incluso de un tercero que ya se encuentra en proyecto…

En definitiva, seguir acercando las estrellas a todo aquel que lo desee, como siempre, de una forma fácil y divertida.