Aplicarse microcarillas dentales sin tallado dental de la mano de Carlos Saiz Smile

Tener una dentadura alineada, de buen color y atractiva, es el sueño de muchos, que hoy puede hacerse realidad con un proceso innovador y sencillo en manos de los profesionales adecuados. Con una técnica de vanguardia, basada en la incorporación de finas capas de porcelana de entre 0,1 y 1 milímetro, uno de los más prestigiosos odontólogos de España, Dr. Carlos Saiz de la clínica Carlos Saiz Smile ofrece el tratamiento de diseño de sonrisas conocido como microcarillas dentales sin tallado. Este es un procedimiento muy solicitado por celebridades, debido a la perfección y naturalidad de sus resultados.

La importancia de acudir a un buen profesional Posicionadas como el mejor tratamiento de estética dental en el mundo, las microcarillas dentales sin tallado pueden ser la solución ideal para aumentar la autoestima y la buena presencia cuando el procedimiento se realiza con un profesional de la talla del Dr. Saiz y el equipo que lo acompaña en la Clínica Carlos Saiz Smile, con sedes en Barcelona y Madrid.

De la misma forma que las carillas tradicionales, las microcarillas disimulan espacios entre los dientes, alargan las piezas dentales y cubren dientes torcidos, sin la necesidad de realizar tratamiento de ortodoncia. Además, la gran diferencia entre ambos tratamientos es que para colocar las microcarillas no se requiere tallar, pulir, ni colocar masilla o resina en la dentadura real. El único protocolo previo, indispensable para el éxito de esta técnica, es garantizar que el paciente tenga una excelente salud oral.

El tratamiento es ideal para eliminar bordes irregulares, diversidad de tamaños de las piezas y otros problemas que impidan sonreír plenamente y con seguridad. “Las ventajas son múltiples y las desventajas son inexistentes. En primer lugar, al no ser necesario nada de tallado dental, la principal ventaja es que se preserva totalmente la capa de esmalte y, como consecuencia directa, la salud del diente, por lo que alargamos la vida del mismo. Se trata de un tratamiento totalmente indoloro, por lo que no requiere anestesia. Además, no provoca sensibilidad dental”, agrega el doctor Saiz.

Proceso en total normalidad En un máximo de tres semanas, el paciente tendrá terminada su nueva sonrisa. Durante el procedimiento y posterior al mismo, podrá seguir con su vida normal, incluso con sus hábitos alimentarios. Para alcanzar una larga durabilidad de las microcarillas, el Dr. Saiz garantiza la mejor porcelana del mercado, de gran resistencia y estética. Esta aporta un resultado natural, sin embargo, recomienda revisiones periódicas para alargar la vida útil del tratamiento.

Asimismo, el procedimiento comienza con un escaneo intraoral 3D, sin moldes ni pinchazos. Después, el paciente podrá ver un mockup o simulación en vivo, para conocer cómo quedará la sonrisa y podrá escoger el color de las microcarillas, cuya cantidad se recomienda en un mínimo de ocho.

Conseguir una sonrisa perfecta de manos de prestigiosos profesionales, en Barcelona o Madrid, es una realidad que han comprobado miles de pacientes, entre ellos, muchos famosos, cuyas sonrisas proyectan seguridad y éxito.