Sottopiatto, un nuevo marketplace con las últimas tendencias en decoración de mesas

Este ecommerce fundado por dos mujeres, nace para poner en valor el significado de la decoración de la mesa y posicionarlo como un acto de amor y cuidado de los seres queridos En un mercado que ofrece una amplia oferta de productos de menaje del hogar, surge una propuesta fresca y auténtica que promete dejar una huella: SottoPiatto. Fundada por María del Carmen Rodríguez-Navas (Pitu) y María José Ortega, este proyecto no es solo un marketplace, es una declaración de principios que busca revolucionar la forma en que se vive en los hogares y se comparten momentos especiales alrededor de la mesa con los seres queridos.

Presentado como el "hermano pequeño" de Servitel, empresa destinada a suministros integrales de hostelería, SottoPiatto se diferencia en el mercado al brindar acceso exclusivo a las últimas tendencias en menaje del hogar. Pitu señala: "Siempre estaremos a la última tendencia, ya que tenemos acceso a las piezas con las que montan las mesas los mejores restaurantes". Los locales y decoradores de hostelería son conocidos por estar a la vanguardia en la decoración de mesa, y SottoPiatto trae estas tendencias directamente a los hogares de los particulares.

Un acto de amor a través de la decoración de la mesa

Detrás de este proyecto hay una inspiración familiar. Pitu, co-fundadora de la firma, comparte su pasión por crear mesas con un estilo muy cuidado: "Para mí, SottoPiatto es poner todo el cariño en las cosas que más me gustan y reflejarlas en una mesa". Su motivación viene heredada de su madre, quien siempre creaba mesas perfectas con detalles cuidadosamente seleccionados.

María José, la otra mitad de esta innovadora propuesta, agrega: "Para nosotras, preparar una mesa es un acto de amor para los tuyos". No solo se preocupan por ser un comercio de confianza, sino por ser un compañero en el camino de la decoración. "Queremos que cuando piensen en SottoPiatto piensen en algo cercano y personal", afirma, subrayando su compromiso de ofrecer una experiencia genuina y auténtica.

Los valores que impulsan a SottoPiatto van más allá de los negocios. María José enfatiza: "Queremos que se nos conozca por cómo cuidamos de nuestros clientes". La honestidad y la transparencia son la base de cada interacción con nuestro público. La marca se esfuerza por crear una comunidad donde cada individuo se sienta valorado y apoyado.

Además, el público objetivo de este proyecto comparte la pasión por la decoración y la creación de momentos especiales, son personas que no ven el menaje solo como objetos que cumplen una utilidad, sino como una pieza de decoración. Pitu asegura: "Este ecommerce ofrece opciones para todos los públicos, independientemente del presupuesto, porque la atracción por el buen gusto en nuestros hogares y compartir momentos especiales no debe conocer fronteras económicas".