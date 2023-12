Dos firmas de moda que sueñan y crean siguiendo los mismos valores y filosofía de marca

La colaboración FLABELUS x MOI&SASS se ha presentado bajo el concepto “Christmas Festive Breakfast” en el chalet Ruinart del exclusivo hotel Rosewood Villa Magna

En la antesala de las festividades navideñas, FLABELUS y MOI&SASS estrechan lazos y presentan el accesorio para todos los gustos que no podrá faltar en nuestros bolsos estas fiestas.

FLABELUS es una marca de calzado sostenible que reinventa la alpargata y su técnica centenaria consiguiendo como resultado zapatos modernos pero desenfadados para cualquier época del año. MOI&SASS moderniza el buen hacer de los artesanos del cuero para presentar bolsos de fondo de armario que visten cualquier look.

Esta filosofía de marca y estos valores de artesanía y tradición, elegancia y modernidad, atemporalidad, calidad y durabilidad tan arraigados en ambas firmas han servido de vínculo de unión de los mundos creativos de ambas. Además, ambas marcas están fundadas y codirigidas por mujeres (Moira Laporta y Alessandra de Osma en MOI&SASS y Beatriz de los Mozos en FLABELUS).

Pouchette by FLABELUS and MOI&SASS El accesorio no es otro que un pouchette confeccionado por los artesanos de la alpargata FLABELUS y con los colores de la firma; es idóneo para acompañar el interior de los bolsos de MOI&SASS. El estampado incluye los best sellers de las firmas, el bolso Bubble Bag y las clásicas Mary jane de FLABELUS. Se recomienda, por tanto, el trío Mary Jane y bolso con la pouchette como los regalos perfectos, accesorios versátiles y de lo más atemporales.

Festive Breakfast La colaboración ha sido presentada por las fundadoras de ambas marcas con un desayuno en el chalet Ruinart del exclusivo hotel Rosewood Villa Magna en Madrid. Las asistentes al desayuno han sido: Lucila Figueroa, Fernanda de la Puente, Clara Muñiz, Clara Diez, Carlota Muñoz Vargas, Cleo Zu Oettingen Isabel Entrecanales, Vivien Laszfloffy y Camila Basurco.

Pop up 4 y 5 de diciembre Con ocasión de la colaboración, y para poder acceder al trío por excelencia para completar los regalos de estas navidades, durante los días 4 y 5 de diciembre la nueva colección de MOI&SASS acompañó a la colección FLABELUS en su Flagship Store en la calle Hermosilla 35.

Sobre FLABELUS FLABELUS supone un punto de inflexión para el sector del calzado dando un paso más allá a la tradicional propuesta “furlane” ofrecida hasta el momento y ofreciendo la fusión idónea entre veneciana italiana y alpargata española, con fabricación española. Se trata de la alpargatafurlane. Su estructura alpargata y su diseño veneciana implica un aspecto más sólido, más“zapato”, mayor durabilidad y comodidad con una suela mucho más consistente que la tradicional veneciana, ya que se beneficia de todas las virtudes del calzado español.