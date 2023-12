Las soluciones para gestores de apartamentos turísticos de Raixer

Dentro del sector turístico, la instalación de cerraduras inteligentes se ha convertido en una excelente alternativa para gestionar la llegada autónoma de los huéspedes, debido a la variedad de funcionalidades que incluyen.

Raixer es una empresa especializada en el desarrollo de cerraduras inteligentes para que negocios y particulares puedan gestionar el acceso en cualquier tipo de puerta. Esta solución es ideal para los apartamentos turísticos, teniendo en cuenta que la entrega de llaves es la tarea que más tiempo consume.

Las cerraduras inteligentes Raixer permiten gestionar los apartamentos turísticos Gracias a la instalación de cerraduras inteligentes Raixer, los apartamentos turísticos tienen la posibilidad de reducir los costes operativos, agilizar el proceso de checkin y mejorar sus evaluaciones. En menos de 1 minuto, los propietarios del lugar pueden organizar la llegada autónoma de sus huéspedes, así como también cubrir el registro de viajeros.

Las cerraduras para apartamentos turísticos conectan la puerta del alojamiento y del edificio a internet, de tal manera que sea posible gestionar el acceso desde un dispositivo móvil. Una de las grandes ventajas del dispositivo es que los huéspedes pueden llegar autónomamente incluso si no tienen internet en su teléfono o no llevan una tarjeta SIM local.

A través de un enlace enviado por el alojamiento, los huéspedes pueden completar su parte de entrada telemáticamente, con la tranquilidad de que sus datos son encriptados por el sistema. Por otra parte, la integración con PMS permite organizar la llegada de los clientes y enviar las instrucciones para abrir el apartamento sin necesidad de abrir la app.

¿Qué funciones incluyen las cerraduras Raixer para la gestión de apartamentos turísticos? Para asegurar una estancia sin sorpresas, las cerraduras inteligentes Raixer incluyen una serie de funciones para llevar a cabo la gestión eficiente y segura de los apartamentos turísticos. Una de ellas es el control de ruido, donde el sensor integrado en el dispositivo registra los ruidos en la propiedad para ser utilizado como prueba en caso de reclamaciones.

Otra de las funciones de las cerraduras Raixer es la detección de checkouts tardíos, gracias a un sensor de presencia que permite identificar si aún hay personas dentro del apartamento. De igual manera, el sistema otorga accesos temporales o permanentes a personal de mantenimiento u otro tipo de profesionales en caso de presentar algún problema con la vivienda.

Debido a sus múltiples beneficios, tanto para los propietarios como para los huéspedes, las cerraduras inteligentes Raixer son cada vez más utilizadas en los apartamentos turísticos. A diferencia de dispositivos pertenecientes a otras marcas, la instalación de esta cerradura es rápida y sencilla, además de que no hace falta solicitar el permiso de la comunidad.