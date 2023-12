¿Cuáles son las opciones de alguien que quiere dedicarse al transporte?, por Alicotrans

Trabajar como conductor de camiones y recorrer miles de kilómetros mensualmente, atravesando provincias o países, tiene una parte romántica que atrae a nuevas personas a esta profesión. Sin embargo, también tiene una parte práctica y económica, que es la que desanima la entrada y es que la retribución recibida debe compensar los sacrificios que ser conductor implica.

Hay tres formas diferentes de ejercer esta profesión: como empleado, como empresario individual y uniéndose a una cooperativa de transporte, como Alicotrans. Cada una de estas opciones ofrece diferentes características y remuneraciones, que son explicadas a continuación.

Características de las diferentes modalidades para ejercer como conductor Trabajando como empleado por cuenta ajena, un transportista puede ganar un salario entre 1.900 y 3.000 euros, dependiendo de la oferta y la demanda y de si se realiza transporte nacional o internacional. El transportista que trabaja por cuenta ajena, tiene la ventaja de que conoce de antemano su retribución y que esta es bastante segura, es decir, pase lo que pase terminará el mes obteniendo la retribución pactada, pero a la vez tiene limitadas sus posibilidades de ganar dinero más allá de lo estipulado en su contrato, por otro lado, para su trabajo cuenta con un supervisor o jefe de tráfico que le asigna viajes de forma consecutiva, lo que en muchas ocasiones le mantiene en una contante presión para cumplir con un alto volumen de kilometraje y de ese modo hacer rentable su trabajo para el empleador.

Como empresario individual, la remuneración que va a obtener lo será por diferencia entre los ingresos y los gastos y ambos están determinados en gran medida por la habilidad del conductor, su capacidad para conducir de forma eficiente, con bajo consumo de combustible, con menor desgaste de neumático, su capacidad para prevenir averías, para evitar tramos de autopistas, para no llegar nunca tarde, etc. , pero en contrapartida también deben enfrentarse a múltiples obstáculos propios del transporte, como por ejemplo; la obtención de avales para el suministro de combustible o peajes, créditos en talleres para reparaciones, la cobertura de posibles impagos de clientes y la financiación para la compra de vehículos.

Finalmente, como miembro de una cooperativa de transporte, las opciones de servicios que estas cooperativas prestan pueden variar mucho, desde las que solo proporcionan la autorización de transporte para el vehículo y el conductor debe hacerse cargo de lo demás (trabajo, combustible, peajes, taller, etc.), hasta las que, como Alicotrans, proporcionan soluciones integrales a las necesidades de aquellos que desean hacer del transporte su profesión.

Alicotrans proporciona ese equilibrio entre retribución y sacrificio derivado de la profesión a sus socios Alicotrans ofrece un entorno favorable y rentable para el ejercicio de la profesión de transportista. Los miembros de esta cooperativa reciben una remuneración basada en la diferencia entre los ingresos y los gastos, similar a la de un empresario individual, pero todo está gestionado previamente por la cooperativa, para que sus socios solo deban preocuparse de conducir, esto incluye financiación para la compra del camión, tarjetas de combustible, dispositivos de peaje, taller propio, espacio de estacionamiento y garaje, servicio de góndola de rescate, departamento de tráfico y apoyo durante el transporte. Las habilidades profesionales del conductor son las que determinarán su retribución, su eficiencia en la conducción; reducir el consumo de combustible, prevención de averías, evitar retrasos, etc., son factores que diferencian al bueno del no tan buen conductor.

De media, la remuneración de los miembros de la cooperativa supera ampliamente la de los empleados por cuenta ajena en cualquier otra empresa del sector y, en ocasiones, duplica o triplica su salario, acorde a ese grado de habilidades demostradas por el socio en la conducción. Y esto se consigue además en un entorno de menos presión sobre el conductor, ya que es el propio socio quien decide su carga de trabajo, puede o no aceptar más viajes (kilometraje) solo depende de su voluntad, la cooperativa no le obliga en ningún caso.

Junto a ello, Alicotrans completa esa diferenciación respecto a otras cooperativas, por su preocupación por el bienestar social y humano de sus miembros. Estos cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, lo que les ofrece mejores coberturas, como la prestación por desempleo y coberturas adicionales para casos de accidentes de trabajo o enfermedad.

Trabajar en una cooperativa de transporte como Alicotrans ofrece una relación entre beneficios y esfuerzo atractiva, que compensa a sus socios adecuadamente y los mantiene en la profesión, al ver satisfechas sus aspiraciones, beneficios que van desde una atractiva remuneración, hasta apoyo durante el transporte y coberturas sociales adicionales. Por lo tanto, se presentan como una opción adecuada para aquellos que quieren vivir de esta profesión.