La eficiencia energética es la prioridad en los hogares, según una encuesta de Schneider Electric

El 86% considera la eficiencia energética como la mejora del hogar más deseada. El 75% de los hogares redujo el consumo de energía el pasado invierno, y más del 70% lo hizo para reducir la factura energética. 7 de cada 10 encuestados consideran importante un estilo de vida sostenible Mejorar la eficiencia energética de las viviendas es la acción más demandada por los consumidores, de acuerdo con el 86% de los encuestados en un nuevo estudio de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. También se sitúan entre los primeros puestos otras mejoras del hogar relacionadas con la energía: la seguridad energética ocupa el segundo lugar (83%), seguida de cerca por la refrigeración (79%) y la autonomía energética (78%).

Según los resultados de esta encuesta anual, el impacto de la reciente crisis energética mundial en los precios de la energía ha provocado en los hogares un aumento de las medidas de ahorro energético. El 75% de los encuestados afirma haber reducido el consumo de energía durante el invierno de 2022-2023, y el 72% de ellos lo hizo para reducir la factura energética, mientras que un tercio lo hizo para reducir las emisiones de carbono.

En la encuesta, en la que han participado más de 9.000 consumidores de Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia, también se les ha preguntado cómo habían reducido el consumo de energía en los últimos 12 meses. El 45% afirma que ha cambiado a bombillas LED, el 24% dijo afirma haber empezado a medir el consumo de energía en casa, y un 16% ha instalado un termostato inteligente.

Los consumidores desempeñan un papel clave a la hora de abordar las causas y los efectos del cambio climático

La encuesta 2023 ha revelado que los consumidores son conscientes de la situación que vivimos: 7 de cada diez consumidores reconocen la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de hacer frente al cambio climático. Por otro lado, el 81% de los encuestados destaca la importancia de que los países cumplan los compromisos nacionales. Sin embargo, más de la mitad considera que la responsabilidad de reducir las emisiones recae en los individuos.

Mientras que más de la mitad (55%) de los consumidores considera importante conseguir que sus hogares sean net zero a lo largo de su vida, el 40% cree que es poco probable que esto ocurra: un aumento de 4 puntos porcentuales en comparación con la encuesta de 2021. El coste de la vida es también la principal preocupación de los consumidores cuando se les pregunta por las consecuencias de un aumento de la temperatura global por encima de 1,5 ºC, con un 86% de preocupación por el aumento de las facturas de energía para calefacción y refrigeración.

La eficiencia energética, clave para hacer frente al encarecimiento y al cambio climático

Los consumidores consideran prioritario el uso doméstico de la energía, y el 68% intenta reducir la cantidad de energía que consume en casa. Existe un gran interés por la tecnología para controlar y reducir el consumo. Más del 60% de los encuestados quiere hacer un seguimiento de su consumo energético diario y el 40% considera que la tecnología doméstica inteligente es una forma fácil y asequible de reducir las facturas de energía.

A pesar de la continua presión financiera, los hogares están dispuestos a invertir significativamente en medidas de eficiencia energética, con un gasto medio previsto de 1.926 euros en los próximos 12 meses.

La creciente popularidad de las soluciones domésticas inteligentes, como las Home Energy Management Solutions de Schneider Electric, para automatizar y controlar la producción, el almacenamiento y los costes energéticos en los hogares, también está cambiando la percepción de los consumidores sobre la consecución de emisiones netas cero. Los encuestados que ya poseen y utilizan tecnología doméstica inteligente son el doble de optimistas sobre la posibilidad de conseguir emisiones netas cero en sus hogares, en comparación con los que aún no han invertido.

"Con la fluctuación actual de los precios de la energía y la creciente preocupación por la crisis climática, el uso de la energía en el hogar está en el punto de mira como nunca antes. Por eso nuestra encuesta es tan valiosa. Hablando con más de 9.000 consumidores de todo el mundo, hemos podido obtener información sobre los retos, las oportunidades y los principales factores asociados a la sostenibilidad y la eficiencia energética en el hogar", ha declarado Michael Lotfy Gierges, Executive Vice President of Home & Distribution de Schneider Electric.

"Lo que se ha confirmado es que el cambio de comportamiento es fundamental desde hace mucho tiempo si queremos reducir los costes de las facturas de energía y las emisiones de carbono. Es alentador ver que los consumidores de todo el mundo hacen ajustes en su estilo de vida y mejoras en el hogar que aportan beneficios tanto individuales como para toda la sociedad". A pesar de la caída en el optimismo net-zero, muchos de los encuestados están comprometidos con la idea de vivir de forma más sostenible y Schneider Electric seguirá invirtiendo en soluciones de gestión de la energía doméstica que permitan a los hogares de todo el mundo conseguirlo".