Adquirir desfibriladores DESA en Radicansa

En la Comunidad Autónoma de Canarias, es obligatorio contar con desfibriladores en distintos espacios de gran afluencia de público. Por ejemplo, estos dispositivos tienen que estar a disposición en estaciones e intercambiadores de transporte terrestre en poblaciones de más de 50.000 habitantes, aeropuertos, puertos comerciales, hoteles con más de mil plazas y en instalaciones, centros o complejos deportivos con una afluencia diaria superior a los mil usuarios.

Además, las normativas vigentes contemplan que debe haber al menos uno de estos equipos en establecimientos dependientes de administraciones públicas, teatros municipales, auditorios, salas de congresos y centros comerciales con aforo superior a las mil personas. Para adquirir estos dispositivos, es posible recurrir a los servicios de Radicansa. Esta empresa dispone de un catálogo con distintos modelos.

¿Qué es un desfibrilador DESA? Esta sigla refiere a Desfibrilador Externo Semiautomático. Se trata de un dispositivo médico que ha sido creado para ser usado fuera de los hospitales con el objetivo de revertir un caso de parada cardíaca. Su uso puede ayudar a salvar miles de personas por año.

En España, se producen alrededor de 30.000 paradas cardíacas súbitas por año. Estos episodios ocurren de manera repentina y la persona que lo sufre pierde tanto la conciencia como la capacidad de respirar correctamente. Se trata de una situación en la que actuar rápido puede suponer salvar una vida.

En este sentido, si se realizan los masajes cardíacos adecuados y se aplica el desfibrilador en los primeros minutos las posibilidades de evitar la muerte de la persona afectada se incrementan hasta en un 90 %. En particular, los desfibriladores DESA están diseñados para que puedan ser usados de manera fácil e intuitiva. Al emplear estos equipos la descarga eléctrica para desfibrilar el corazón se produce de forma manual y mediante la utilización de un botón. Esto resulta seguro tanto para la víctima del ataque cardíaco como para el usuario que lo está ayudando.

Modelos de desfibriladores En el catálogo de Radicansa es posible encontrar distintos modelos de desfibriladores como, por ejemplo, el Rescue SAM. En particular, este dispositivo es semiautomático y ofrece guía al socorrista que debe realizar operaciones de reanimación cardiopulmonar. Además, su algoritmo de análisis elige el momento adecuado para proporcionar la descarga eléctrica.

Esta empresa también dispone de los modelos Rescue SAM 4.0 y 4.0D. El primero tiene un sistema de análisis continuo de la señal ECG que resulta innovador. Asimismo, sus cuatro algoritmos de gestión pueden determinar de manera autónoma cuándo es necesario administrar la descarga eléctrica. Por último, el modelo Rescue SAM 4.0D es un desfibrilador de avanzada con una pantalla de 7 pulgadas que provee instrucciones al usuario.

Con los desfibriladores que ofrece Radicansa es posible disponer de espacios cardio protegidos y ajustarse a lo que indican las normativas vigentes y también cardio proteger centros que a pesar de no ser obligatoria su instalación pueden salvar muchas vidas, incluida la nuestra propia y es aconsejable su instalación en despachos de abogados, clínicas dentales, cafeterías y restaurantes…