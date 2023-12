Tranquilamente explica los beneficios de la terapia EMDR para tratar traumas

Muchos pacientes acuden a la consulta de Tranquilamente para tratar fobias como el miedo a volar o porque no pueden realizar cierta tarea después de sufrir un trauma

Existe una nueva forma de tratar los traumas llamada EMDR que es muy efectiva para tratar los traumas. La terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés) es una técnica orientada a trabajar con experiencias traumáticas que no han podido ser elaboradas y asimiladas por la persona, debido a su gran impacto emocional y que está provocando un gran malestar en la persona.

Dicha terapia consiste en acceder a aquellos recuerdos traumáticos (junto a sus emociones, sensaciones y creencias negativas asociadas) que han quedado bloqueados y, a través de la estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales, disminuir la perturbación que todo ello genera y procesar e integrar de una manera funcional el recuerdo traumático.

Se intentará explicar de una manera más sencilla.

Se debe imaginar el cerebro como si fuese un gran ordenador. En la vida, según van ocurriendo cosas, las personas van introduciendo y procesando en su cerebro mucha información en forma de imágenes, sensaciones, emociones y pensamientos, los cuales se van almacenando en la memoria de una forma adaptativa, gracias al conocido sistema de procesamiento de la información. Es como si ese ordenador almacena en distintas carpetas todos los archivos y documentos que se van añadiendo.

Cuando ocurre un evento traumático, se produce una interrupción en este sistema (como un cortocircuito), y la información de dicha situación traumática se queda sin procesar, bloqueada o mal almacenada, provocando así los síntomas y el malestar en la persona (siguiendo con el ejemplo del ordenador, como si un archivo se hubiese almacenado en la carpeta errónea y diese el aviso de “ERROR”).

Lo que hace la terapia EMDR es, a través de la estimulación bilateral, desbloquear todos esos recuerdos mal almacenados para poder integrarlos a nivel cerebral de una manera más adaptativa. Es decir, “ordena” cada archivo en su carpeta correspondiente.

La estimulación bilateral de los dos hemisferios cerebrales provoca el procesamiento de esa información desadaptativa y, en consecuencia, la disminución del malestar y la carga emocional que conlleva.

Existen tres maneras de realizar la estimulación bilateral: la visual (siguiendo con los ojos los dedos del terapeuta sin mover la cabeza), la táctil (con "toquecitos" en las piernas de manera alternante) y la auditiva (a través de un audio donde se escucha un sonido cada vez en un oído). Todas ellas son eficaces y su elección va a depender del paciente.

Originalmente, el EMDR estaba orientado a tratar trastornos relacionados con experiencias traumáticas. Sin embargo, a día de hoy se ha demostrado que es una terapia muy eficaz para otro tipo de trastornos, como la ansiedad, la depresión, adicciones, baja autoestima, dependencia emocional y obsesiones, entre otros. Asimismo, se puede utilizar tanto con población adulta como infantil, siempre adaptando la técnica a la edad de la persona.

En Tranquilamente son especialistas en el tratamiento con EMDR. Es una de las terapias más eficaces que existen, ya que cuenta con una gran cantidad de estudios científicos que avalan su gran eficacia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el tratamiento con la terapia EMDR para todos aquellos trastornos relacionados con el trauma. Por esta razón, quieren contar algunas de las ventajas de emplear el EMDR.

Por un lado, es un tratamiento que aborda el pasado, el presente y el futuro. Esto da lugar a que, una vez finalizado el proceso terapéutico, el paciente habrá procesado todos aquellos recuerdos de su pasado que le generaban malestar, tendrá una mayor gestión de los disparados o estímulos del presente que le provocan perturbación y dotado de recursos para aquellas posibles situaciones futuras que la persona cree que le pueden conllevar malestar.

Por otro lado, la terapia EMDR es tan eficaz debido a que, gracias a la estimulación bilateral, se trabaja directamente con los mecanismos de procesamiento de la información del cerebro. Esto quiere decir que se trabaja con el recuerdo traumático y con todo lo relacionado con ello (emociones, sensaciones y pensamientos), permitiendo así una integración más completa y adaptativa del recuerdo que genera la perturbación.

Se podría decir que una de las grandes ventajas que presenta el EMDR es la velocidad del tratamiento, ya que, a diferencia de otras terapias más tradicionales, y como ya se ha comentado previamente que se pone el foco en el sistema de procesamiento de la información, se consiguen resultados a corto plazo con mayor rapidez. Aun así, no existe un número de sesiones concreto, ya que depende del ritmo y las necesidades de cada persona.

Asimismo, el EMDR no solo se centra en los recuerdos perturbadores para disminuir la angustia y el malestar, sino que también se puede utilizar para instalar y reforzar aspectos positivos, como ideas, creencias o sensaciones agradables, ya que ayudado con la estimulación bilateral se puede integrar de una manera más profunda.

Las personas interesados/as en probar la terapia EMDR pueden encontrar clínicas especializadas.