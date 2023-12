¿Cuál es el gasto medio por persona en Navidad?

Desde el despacho especializado Canarias Sin Deuda aconsejan evaluar qué gastos son innecesarios y prescindibles para evitar el endeudamiento

La regla del 50/30/20 puede ayudar a controlar la capacidad de gasto: destinar el 50 % de los ingresos a cubrir las necesidades básicas, el 30 % para gastos no básicos del día a día y el 20 % al ahorro

En Navidad, cada persona gasta de media 600 euros extras. Desde el despacho especializado Canarias Sin Deuda recuerdan que la mejor forma de evitar el sobreendeudamiento es la regla del 50/30/20, es decir, destinar el 50 % de los ingresos a cubrir las necesidades básicas (alimentación, transporte, hipoteca o alquiler…), el 30 % para gastos no básicos del día a día (caprichos, gimnasio, ocio…) y dedicar el 20 % restante al ahorro.

El despacho Canarias Sin Deuda se especializa en la Ley de Segunda Oportunidad, que es el mecanismo legal que permite a las personas físicas y autónomas optar a la cancelación de sus deudas para poder retomar sus vidas, libres de las cargas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Según el abogado, Samuel Díaz, “el desconocimiento financiero y las dificultades para controlar el equilibrio entre los ingresos y los gastos, junto a la obligación de hacer frente a gastos inesperados en muchos casos, están detrás de la gran mayoría de los casos que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad”. Por este motivo, los expertos de Canarias Sin Deuda advierten en estas fechas de la necesidad de organizar y conocer la capacidad de gasto.

Consejos para el control de gastos necesarios y prescindibles en Navidad “En fechas navideñas, en las que los gastos de los hogares se disparan, siempre aconsejamos llevar una organización y tener controlados tanto los gastos fijos mensuales como aquellos que se prevén de forma extraordinaria. Teniendo claros nuestros ingresos y gastos, podremos conocer a ciencia cierta nuestra capacidad de pago y capacidad de endeudamiento”, afirma el abogado experto de Canarias Sin Deuda.

Canarias Sin Deuda aconseja, especialmente en estas fechas, evaluar qué gastos son innecesarios y controlar prescindibles para evitar recurrir en gran medida a fuentes de financiación que, a la larga y sumando deudas, con el tiempo, pueden conducir a una espiral de deuda. Entre otros consejos para evitar el descontrol señala:

Ordenar los gastos de Navidad priorizando de más necesarios e imprescindibles a menos, para así evitar los superfluos.

Fijar un presupuesto navideño y cumplirlo.

Evitar recurrir a tarjetas revolving y estudiar bien los intereses en caso de recurrir a préstamos.

Comprar los regalos con tiempo para poder localizar ofertas y descuentos reales.

Planificar el menú de Navidad.

Un total de 2,6 millones de deuda cancelada desde julio El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, Canarias Sin Deuda, ha gestionado solo en la segunda mitad de este año, 2,6 millones de deuda cancelada. Desde sus inicios, cuenta con más de cuatro millones de deuda de los que han liberado a más de 100 hogares en Canarias.

La situación económica de los últimos tres años ha disparado el número de personas que, ante situaciones de insolvencia, han tenido que recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad para optar a un nuevo comienzo libres de deudas y recuperar su libertad financiera. La deuda media de las personas que recurren a este mecanismo en Canarias se sitúa en torno a los 70.000 euros.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de requisitos como ser deudor de buena fe, esto es que la persona no ha sido responsable de haber desembocado en ese proceso, y no haber sido condenado penalmente por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra Hacienda y la Seguridad Social, entre otros.

