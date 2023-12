Leona Soul termina el 2023 con sus 18 canciones inspiradas en autoayuda y superación personal

La industria de la música de 2023 ha presenciado el ascenso constante e indetenible de Leona Soul, una talentosa cantante, que ha llegado para quedarse en la escena europea.

Al figurar como una artista revelación en la música comercial de Europa, Leona Soul se ha distinguido en este mercado por el desarrollo de 18 canciones que han logrado cautivar a diferentes públicos, gracias a su versatilidad en una amplia gama de estilos urbanos. Asimismo, la cantautora ha logrado conquistar el corazón de sus seguidores con letras inspiradas en aspectos relacionados con la autoayuda y la superación personal.

Dejando una huella musical diferente Originaria de Madrid y criada en Santa Pola, Alicante, Leona Soul destaca por su personalidad única que combina raíces canarias y gallegas. Desde la perspectiva de la propia artista, la conexión con la comunidad gitana le ha permitido desarrollar música de una forma diferente, teniendo la posibilidad de marcar una huella distintiva en su trayectoria como artista. Esto último se refleja en muchas de sus canciones, en las cuales ha infundido un aire flamenco que resulta cautivador para muchos de sus seguidores.

Otro aspecto característico de la trayectoria de esta cantante, es que ha logrado producir su música de forma independiente, lo que representa un logro notable en la industria musical actual y que además, le otorga mayor mérito a convertirse en una de las artistas revelación de este año. No obstante, colaboraciones como la que realizó con Armanager, han dado como resultados importantes resultados, como es el lanzamiento del tema “¿Quién puede ser tú?”, un sencillo cuya letra y melodía fue compuesto por Leona Soul, llegando a resonar en numerosas radios comarcales en toda España.

Un 2023 de ascensos para Leona Soul Si bien el éxito en ascenso que mantiene esta artista ha sido el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo, el 2023 es considerado como uno de los más destacados en la trayectoria de Leona Soul. Otro de los hitos significativos de su carrera ha sido el respaldo de Álvaro Osorio y su equipo discográfico Go Far. Esta alianza ha permitido a Leona Soul consolidar aún más su carrera en el ámbito musical europeo, al tiempo que se proyecta para la realización de proyectos internacionales, como por ejemplo una gira en países latinoamericanos, inicialmente Colombia.

Por otra parte, la contribución a la música por parte de esta artista también será reconocida en la gala de los Premios Yo estoy de Moda en España. Este premio, Leona Soul lo comparte con su amigo y excompañero de televisión KukyFuego, con quien trabajó en el programa de Cuatro TV en 2017.

En definitiva, 2023 ha marcado un punto clave para el ascenso musical de Leona Soul, siendo su habilidad para fusionar diferentes estilos y su enfoque independiente, dos de los aspectos más destacados en su carrera.