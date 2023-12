Elche acogerá la próxima parada de Venture on the Road de BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

Venture On The Road sigue su recorrido por la geografía española en su séptima edición para buscar las mejores startups en fases iniciales. El evento itinerante está organizado por BStartup el servicio financiero de startups y scale ups de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica. Además, cuenta con la colaboración de Google for Startups Tras su última parada en León, la edición de Elche dará a conocer a la startup ganadora el próximo 18 de enero en el Parque Científico Universidad Miguel Hernández, donde reconocerá y premiará el talento emprendedor en la Comunidad Valenciana. Las startups que quieran inscribirse en el encuentro podrán apuntarse hasta el 8 de enero en la página de Venture On The Road. El programa, un año más, mantiene su formato y objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad.

Para llevarlo a cabo, Venture on the Road siempre se apoya de la experiencia y conocimiento del ecosistema local. En esta ocasión, Venture on the Road Elche cuenta con la colaboración de socios locales, gracias al Parque Científico Universidad Miguel Hernández, Parque Científico Universidad de Alicante o Alicantec.

La startup ganadora de Venture on the Road en Elche, tendrá el puesto asegurado en la gran final nacional cuya celebración será en el mes de junio de 2024 en Madrid. Además, podrá formar parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $2,000 en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; también tendrán acceso gratuito a office hours técnicas y de estrategia de negocio por parte del equipo de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Además, todas las startups seleccionadas para participar en este evento itinerante, podrán participar en el próximo Campus de Emprendedores (31ª o 32ª edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2024 respectivamente.

Durante esta VII Edición, el evento itinerante, Venture on the Road visitará un total de seis ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ya ha pasado por León y en los próximos meses llegará a Palma de Mallorca, San Sebastián, Málaga y Vigo.