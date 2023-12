JOBMadrid, un rotundo éxito con récord de asistencia y oportunidades laborales en la capital en su 7ª edición

JOBMadrid se convirtió, el pasado miércoles, 22 de noviembre, en el epicentro del talento y las oportunidades. Más de 5.000 candidatos se dieron cita en Truss Madrid, WiZink Center, en el evento de referencia para el talento junior con profesionales de recursos humanos que representaban a más de 100 empresas líderes a nivel nacional e internacional

El evento, conocido por conectar a empresas líderes con jóvenes talentos, superó todas las expectativas, batiendo récords de asistencia y ofreciendo un espacio vibrante y dinámico para la búsqueda de oportunidades laborales y de desarrollo profesional

El ambiente y la diversidad de sectores presentes proporcionaron a los candidatos una amplia gama de opciones para explorar y conectar con empresas de renombre. Desde pequeñas empresas hasta multinacionales consolidadas, cada expositor presentó oportunidades laborales exclusivas a los asistentes

Además de presentar sus candidaturas y realizar entrevistas, los jóvenes estudiantes o recién graduados pudieron asistir a más de 75 conferencias, masterclass y workshops para aprender a prepararse para una entrevista de trabajo, actualizar el CV, realizar prácticas en el extranjero, entre otras temáticas laborales

Talent Point HR también está organizando la 12a edición de JOBarcelona, evento que seguirá el mismo formato y que se celebrará el 7 de mayo de 2024 en el Palau Blaugrana, Spotify Camp Nou

JOBMadrid, uno de los eventos de referencia que conecta al talento joven con las empresas líderes de España, celebró con éxito su 7a edición el miércoles 22 de noviembre en Truss Madrid, WiZink Center. En esta edición, se ofertaron cientos de puestos de trabajo, prácticas, graduate programs y oportunidades de desarrollo profesional para el talento junior: jóvenes estudiantes, recién graduados o ciclos formativos de grado superior.

En JOBMadrid participaron más de 5.000 candidatos, convirtiéndose esta, en la edición con más asistencia en la capital. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los equipos de recursos humanos de las empresas participantes y recibieron consejos, asesoramiento, orientación profesional y acompañamiento para acceder al mercado laboral. Entre los conferenciantes destacaron: Juanita Acevedo, Pilar Moreno Sastre, Alejandro Rodríguez Bolaños, Ignacio Martínez Espinosa, Alfredo Carda, Eva Sabater, José Miguel Mohedano Martínez, Nohelis Ruiz. A, Astrid Mestres González, Borja Garzón Casado, Mustafa Toga, Ferdy Sánchez, Pili Malagarriga, Eva Luque, Judit Tost, Joaquín Danvila del Valle, Natalia Fernández Núñez, Elena Lucas, Gorka Ibanez Landaluce o Laura Llauder, entre muchos otros.

Marta de Llauder, CEO de Talentpoint, ha asegurado: “Las empresas cada vez más invierten en reclutamiento, selección y acciones para potenciar su marca empleadora, employer branding, para atraer al mejor talento junior, con el propósito de formar cantera de candidatos potenciales que puedan impulsar el futuro de la compañía”.

Cientos de ofertas de empleo y prácticas ofertadas por parte de empresas a nivel nacional e internacional JOBMadrid’23 acogió oportunidades profesionales de empleo y prácticas de Madrid y alrededores a candidatos y titulados junior de todos los backgrounds académicos. Durante la jornada, los participantes presentaron sus candidaturas y se dieron a conocer ante los reclutadores de las empresas participantes.

Algunas de las empresas, universidades e instituciones que participaron fueron AgioGlobal, Alliance Healthcare, Amiab, Airbus, ABA – WORK in AUSTRIA, Business Upper Austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH, O2 Centro Wellness, Cigna Healthcare, Comunidad de Madrid, Club Med, Danone, DIGI España, DomusVi España, El Corte Inglés, Escuela 42 Fundación Telefónica, Escuela de Organización Industrial, ENGIE España, Expleo Group, Farma Leaders Talento | Industria Farmacéutica, Galp Solar, Gi Group Holding, Grupo AGORA, Grupo Móvil, INECO, INKORFORMACION, Innovation Salzburg GmbH, Iris Global Soluciones, KIABI, The Kraft Heinz Company, LPR - La Palette Rouge, Logista, Madrid Talento, Minsait, Novo Nordisk, OBRAMAT, OK Mobility, Q8, Redeia, Repsol, Securitas Direct by Verisure, 3D Seguridad, Serveo, Talento-EPHOS, Temporales Jobs, Will World Education, entre otras.

Un año más, los patrocinadores oficiales del evento fueron Damm y Refruiting. Además, se habilitó un espacio y área chill out para networking de los asistentes.

Las actividades en JOBMadrid’23 para encontrar empleo Los candidatos participaron en más de 75 conferencias, masterclass, mesas redondas y workshops a lo largo del día. El panel de actividades, dirigido por expertos del sector, brindó una valiosa visión sobre las tendencias laborales actuales y futuras. Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender estrategias de marca personal, mejorar sus habilidades y conectarse con profesionales destacados de diversas industrias. También pudieron revisar su CV o hacerse su foto profesional.

Además, participaron en sesiones de coaching y simulacros de entrevistas, proporcionando una experiencia integral y enriquecedora para todos los presentes.

También tuvieron la oportunidad de asistir a una mesa redonda de sostenibilidad, a conferencias sobre las empresas reclutadoras participantes, descubrieron cuáles son las carreras con más salidas profesionales y participaron en workshops y talleres interactivos como la cata cervecera de Grupo Ambar o el taller de mindfulness y yoga impartido por Laura Llauder.

La séptima edición de JOBMadrid se consolida así como un referente en el mundo laboral, impulsando conexiones valiosas entre talentosos profesionales y empresas líderes, allanando el camino hacia el éxito profesional y laboral en la capital española.

La promotora y organizadora de JOBMadrid es una consultoría con sede en Barcelona especializada en Recursos Humanos, en el target universitario y perfiles junior. Cuenta con un equipo profesional con más de 25 años de experiencia en atracción, selección de talento junior e implementación de estrategias para potenciar el employer branding, de empresas multinacionales, pymes y start-ups. Está al servicio de las personas y contribuye al desarrollo de proyectos e iniciativas que aportan valor y dan respuesta a necesidades empresariales y sociales.