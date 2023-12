El modelo C84 de TCL, perfecto para los amantes del gaming

Actualmente, en el mercado es posible encontrar una amplia variedad de televisores con múltiples características. Ahora bien, si el objetivo es conseguir una experiencia de gaming lo más completa e inmersiva posible hay que prestar atención a algunos factores en particular.

Uno de ellos es la resolución 4K, que es una excelente opción para aprovechar consolas como la PlayStation 5 o la Xbox X. Otra característica relevante es la capacidad HDR o de alto rango dinámico. Esto permite un mejor equilibrio entre zonas claras y oscuras de la imagen, resultando vital para algunos juegos.

Uno de los modelos disponibles que cumple con estos requisitos es el TCL C84. Se trata de una pantalla que incorpora tecnología miniLED para ofrecer una experiencia visual realista y un brillo de alto rendimiento. De este modo, es posible llevar una experiencia de juego a otro nivel.

¿Qué características hay que buscar en un televisor para gaming? Además de contar con resolución 4K y HDR, las mejores pantallas para gaming deben ser grandes. En este sentido, la medida de 55 pulgadas resulta adecuada. Asimismo, debido al formato 4K, ya no es necesario que el usuario esté a una distancia de alrededor de 2 metros cuando la pantalla es grande.

Otra cuestión a considerar es el sistema de iluminación de la pantalla. Con respecto a esto, los televisores QLED ofrecen un nivel de brillo superior que permite visualizar todo tipo de contenidos aunque el salón esté iluminado. Adicionalmente, esta tecnología permite disfrutar de mejores ángulos de visión y es ideal para los usuarios que juegan en compañía.

Por otra parte, es recomendable fijarse en los herzios (Hz) de cada pantalla. Los modelos para gaming no deberían tener menos de 60 Hz. Ahora bien, para disfrutar de una experiencia más ágil y sin lag es aconsejable disponer, al menos, de 120 Hz.

El TCL C84 ofrece calidad visual superior para videojuegos Esta pantalla dispone de 4K HDR Premium 2000, por lo que permite disfrutar de detalles excepcionales en las sombras, una alta calidad de brillo y colores vivos. Con respecto a esto último, el C84 tiene tecnología QLED Quantum Dot de última generación, que ofrece más de mil millones de colores y matices. Además, al ser una pantalla nativa de 144 Hz las imágenes tienen fluidez y claridad. Esto es ideal para escenas de movimiento rápido en videojuegos, transmisiones deportivas o películas de acción.

Por otro lado, esta pantalla presenta un alto rendimiento al usar consolas de videojuegos, ya que cuenta con un acelerador de 240 Hz que proporciona una mayor frecuencia de actualización de la imagen con una menor latencia. Por último, este televisor de 55 pulgadas dispone de un diseño elegante sin marco y con soporte central que se integra perfectamente en cualquier tipo de espacio.

Con un TCL C84 es posible disfrutar de una experiencia de juego de alto nivel.