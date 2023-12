Empower Talent ofrece un programa de e-commerce y estrategias multiplataforma

El comercio digital, junto con el avance tecnológico y el internet, ha cambiado las estrategias de comunicación de las empresas a planes multiplataforma para lograr un mayor alcance y éxito en las campañas de retail marketing.

Comunicación, retail marketing y las estrategias multiplataforma Hoy en día, toda empresa u organización necesita de la comunicación multiplataforma para hacer llegar de manera eficaz sus mensajes. Y, debido al avance tecnológico, es posible segmentar las audiencias para facilitar el alcance a nuevos públicos, de acuerdo al impacto que cause el contenido creado.

Sin embargo, la tecnología solo es un medio para gestionar, con una mirada integral de la comunicación. Las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y para qué no pueden ser respondidas por un algoritmo, necesitan de reflexión y estrategias bien planificadas. De esta manera, se obtiene mejor conocimiento del mercado, comunicación horizontal con las nuevas generaciones y un alcance eficaz y en tiempo real de las audiencias.

La esencia de una buena estrategia multiplataforma no está en escoger los medios con mayor alcance, innovadores o en tendencia, sino en la eficiencia y en la manera de difundir un mensaje a los usuarios de acuerdo al contexto y teniendo siempre en mente el objetivo de la campaña.

Formación en ecommerce y estrategias multiplataforma Crear y planificar estrategias multiplataforma requiere de conocimientos y herramientas que se adquieren a través de formaciones en la Universidad Complutense Madrid, de la mano de expertos que profundizarán en los conceptos necesarios para desarrollar y comunicar las estrategias de negocio, adquiriendo competencias de marketing digital, operaciones, estrategia, distribución, financiación y tecnología. También el estudiante conocerá el ecosistema que gestiona una industria en constante crecimiento en comercio electrónico, en la principal plataforma de Estados Unidos y Europa.

En el programa de ecommerce y estrategias multiplataforma, también se revisan los modelos de negocios internacionales del comercio electrónico y retail media específicamente los marketplace. Desde conocer la cadena de valor de un producto y su rentabilización, hasta su uso como herramienta de comunicación y retail marketing.

Asimismo, el alumno aprende a aplicar metodologías innovadoras, interactuando con las fases de desarrollo, plan de negocio, plan de marketing y analítica, desde el punto de vista de la empresa, del distribuidor o de la agencia de servicios.

La comunicación y el mercadeo trabajan de la mano. Sin embargo, para garantizar el éxito de cualquier estrategia, en la actualidad, es necesario trabajar con los diversos canales disponibles y así lograr un mayor y mejor alcance. Esto solo es posible a través de un enfoque multiplataforma, mediante el cual se distribuyan diversos mensajes adaptados a cada canal y a cada público.