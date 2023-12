Entrevista a Irene López, fundadora de IL Consultoría

Hoy en día, es muy importante para las empresas encontrar un aliado estratégico que ayude en la gestión del personal. IL Consultoría se presenta como una buena opción en este contexto. Su misión es promover la humanización de las organizaciones, y ser un aliado clave para su desarrollo. En esta entrevista, se indaga un poco más sobre sus orígenes y sus servicios.

¿Cómo surge la idea de fundar IL Consultoría y cuál fue la motivación principal detrás de la creación de la empresa?

La empresa nace del propósito personal de Irene López, socia fundadora de la empresa, que decidió iniciar un proyecto con el que ayudar al desarrollo de las pymes desde un punto de partida esencial: el desarrollo individual de las personas que componen la organización.

Si bien es cierto que la empresa ofrece servicios técnicos para dar soporte a los departamentos de RRHH como, por ejemplo, creación de planes de igualdad, registro retributivo, etc., la empresa se está posicionando en el mercado como el aliado estratégico para la gestión del talento y la transformación cultural de las empresas.

Cuentan con más de 15 años de experiencia en la gestión de personas y su formación de liderazgo fue finalista en el certamen de proyectos para el desarrollo de talento del BizBarcelona 2021.

Además, están acreditados por la International DISC Institute y la Barret Value Center. Dos instituciones internacionales que garantizan el conocimiento y buen desarrollo de proyectos relacionados con análisis conductual, gestión de talento, y gestión de la cultura en la empresa.

¿Por qué una gestión efectiva de recursos humanos puede ser una ventaja competitiva para las empresas y de qué manera IL Consultoría contribuye a esto?

La gestión efectiva de recursos humanos es una ventaja competitiva para las empresas porque les permite atraer, retener y motivar al talento humano, que es clave para el éxito de cualquier organización. Los recursos humanos son el activo más valioso de una empresa, y por eso es importante gestionarlos de forma estratégica, alineada con los objetivos generales y la cultura de la empresa.

IL Consultoría contribuye a esto ofreciendo diferentes servicios tales como selección, formación, evaluación de competencias, análisis de clima laboral y gestión de la cultura, entre otros, y con ello ayudan a las empresas a mejorar el desempeño, la satisfacción y el compromiso de sus colaboradores/as, lo que se traduce en una mayor productividad y competitividad.

La empresa pone el foco en un tejido empresarial en desarrollo, pero entendiendo la realidad de las pymes, donde a veces no existe departamento de RRHH o bien está limitado a las funciones más orgánicas y administrativas. Por ello, los servicios de IL Consultoría son personalizados, en función de las necesidades y casuísticas del cliente. Para el equipo de IL Consultoría es muy importante la transparencia, la confianza y la orientación al detalle. Por eso, sus clientes sienten que forman parte del equipo y los posicionan como partner estratégico para su compañía.

¿Cuáles son los aspectos clave que destacarías en el cambio cultural de las organizaciones que se ven reflejados en el rendimiento de las empresas?

El cambio cultural de las organizaciones es un proceso complejo y multidimensional que implica transformar los valores, las creencias, las actitudes y las prácticas de toda la organización.

Muchas veces las pymes, que están en constante evolución, inician procesos de cambio poco estructurados y esto provoca fallos constantes en el progreso de los objetivos.

Para lograr el éxito en una transformación cultural debemos poner el foco en aspectos clave, como por ejemplo:

La visión compartida: se refiere a la capacidad de generar una imagen clara y motivadora del futuro deseado para la organización.

El liderazgo: aplicando estilos de liderazgo que inspiren, estimulen y apoyen el desarrollo y el compromiso de los equipos de trabajo, fomentando la innovación, el aprendizaje y el cambio.

El empoderamiento: otorgando autonomía, responsabilidad y confianza a las personas trabajadoras para que puedan elevar su nivel de consciencia con las tareas y con ello mejorar el compromiso y sentido de pertenencia.

La comunicación efectiva: estableciendo pautas de una comunicación asertiva, canales fluidos, transparentes y bidireccionales de información y feedback entre todos los niveles de la organización, así como promover el diálogo constructivo e inclusivo, la escucha activa y el respeto.

El trabajo en equipo: fomentando la colaboración, la cooperación y la coordinación entre los diferentes equipos y departamentos de la organización, aprovechando la diversidad de talentos, conocimientos y experiencias.

Estos aspectos clave tienen un impacto directo en el rendimiento de las empresas, ya que contribuyen a mejorar la satisfacción, la motivación, el compromiso y la retención del talento humano; a incrementar la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad; y a favorecer la adaptación, la innovación y la mejora continua en un entorno cambiante y exigente.

¿Cuál es su visión a futuro en el contexto cambiante de la gestión de recursos humanos y el desarrollo empresarial?

La gestión de recursos humanos y el desarrollo empresarial son dos áreas que se enfrentan a constantes desafíos teniendo en cuenta el contexto actual social y los mercados cambiantes en los que se mueven las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

La visión de futuro de IL Consultoría es consolidarse como partner estratégico en el sector de la gestión de recursos humanos y el desarrollo empresarial, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas que promuevan el desarrollo personal y profesional de las personas y los equipos. El éxito o fracaso de una organización depende de las personas que la componen.

Existe un deseo profundo de contribuir al desarrollo de las pymes, alineando objetivos estratégicos con valores individuales y cultura corporativa para contribuir al éxito de las organizaciones.