Servicio exclusivo de autobuses para bodas, de la mano de Torres Bus

Una boda es un acontecimiento único en la vida no solo de los novios, sino de todos los vinculados a los contrayentes. Independientemente del ritual religioso y si el matrimonio es por lo civil, representa una ocasión que debe ser recordada como la unión de dos personas.

Para que eso sea posible, es necesario que todo esté bien coordinado, incluyendo el transporte de los invitados. Es por eso que la empresa Torres Bus ha concebido un servicio exclusivo de autobuses para bodas. Son unidades perfectamente acondicionadas para contribuir a que todo salga perfecto en este día tan importante.

Autobuses para bodas adecuados para cada tamaño de ceremonia Como en todo evento, uno de los aspectos más importante en una boda es optimizar los gastos con proveedores. La celebración de las nupcias suele ser diferente en función de muchos factores. Por ejemplo, el sitio del evento, el estilo y la temática de la ceremonia y la fiesta, el tipo de ritual y por supuesto, el tamaño.

Este último aspecto suele estar determinado por el número de asistentes. En este sentido, la logística de transporte es fundamental y el uso óptimo del mismo garantiza la comodidad de los invitados al mejor coste posible. Con el fin de responder a esa necesidad, la empresa Torres Bus cuenta con una flota variada de buses con distintas capacidades de pasajeros.

Los ejecutivos de esta empresa especializada explican que las alternativas no solo se refieren al tamaño de la unidad. Dependiendo del tipo de boda y el trayecto, Torres Bus posee unidades con distintos niveles de aditamentos. Las mismas están clasificadas en tres categorías: VIP, Business y Estándar.

Unidades que se ajustan al presupuesto de la boda Los autobuses para bodas de la categoría VIP son los ‘tope de gama’ que poseen detalles de lujo como butacas de tela aterciopelada. Sus pisos están pavimentados con madera de roble, lo que les proporciona a estas unidades un encanto que hace sentir a los invitados, especiales. Son ideales para bodas muy formales con todos los protocolos de etiqueta.

En el caso de los vehículos Business, las butacas están tapizadas con cuero y el piso está recubierto con una lámina imitación de madera. Son la opción para eventos matrimoniales diurnos y con un presupuesto más modesto. La alternativa Estándar está enfocada en bodas más informales, con un estilo más desenfadado y donde el protocolo de etiqueta no sea tan estricto.

Un aspecto fundamental en estas alternativas son sus costes. Sus precios varían entre los 150 y los 700 euros. Depende, entre otras cosas del tipo de autobús y de la distancia a recorrer. Algo muy importante que destaca la empresa es que, en cualquiera de los tipos de unidad, la comodidad y la seguridad están completamente garantizadas.