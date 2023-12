MAAI ofrece los niveles de excelencia en la accesibilidad demandados por la sociedad actual para las compañías

Aitutaki Innovation ha desarrollado desde 2021 el método de accesibilidad MAAI acudiendo a la necesidad de impulsar la innovación y la implementación de prácticas basadas en la evidencia, como medidas para mejorar la calidad de vida de las personas.

MAAI ofrece los niveles de excelencia en la accesibilidad demandados por la sociedad actual. Está dirigido especialmente a: personas con visibilidad reducida, personas sordas, personas con problemas de neurodiversidad, personas con problemas en la comprensión, jóvenes y mayores o personas migrantes que no conocen el idioma, entregando en multitud de áreas la información y comprensión necesaria donde, a día de hoy, no tienen acceso.

MAAI es el método de accesibilidad que entrega un innovador servicio dirigido a empresas, ofreciendo la posibilidad de poder entregar un derecho humano básico por medio de diferentes formatos informativos adaptados.

Descripción de la calidad Para desarrollar el método de accesibilidad y ofrecer productos efectivos, de alta calidad, y soluciones de capacitación especializadas, Aitutaki Innovation cuenta con un equipo de profesionales para cada formato.

En vídeos con PCS dirigidos a personas con neurodiversidad La adaptación del audio a Pictogramas PCS es elaborada y supervisada por especialistas en la materia. Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por maestro de audición y lenguaje, logopeda y maestra de pedagogía terapéutica, con gran experiencia en la creación, elaboración y adaptación de materiales y recursos para las personas con discapacidad intelectual y personas neurodiversas y una amplia experiencia profesional en la intervención directa con estos usuarios.

Tratando de hacer este método más accesible, utilizan pictogramas PCS y la adaptación del contenido del audio al método de lectura fácil. Es decir, realizando un documento más fácil de entender, útil y sencillo para todas las personas y más concretamente para personas con dificultades en la comprensión. Dicho documento consta del apoyo visual a través de pictogramas del texto en lectura fácil y el apoyo auditivo a través del audio.

Los pictogramas que se utilizan para este método de accesibilidad son los PCS de Tobii Dynavox. Dichos pictogramas son reconocidos a nivel mundial por usuarios que necesitan comunicadores, ya que softwares tan conocidos como GRID 3, por ejemplo, contienen dichas imágenes. Además, es referente en el mundo de la accesibilidad.

Cabe destacar que el MAAI puede realizarse según los diferentes perfiles sensoriales o necesidades de los usuarios, ya que Tobii Dynavox tiene una gran variedad de pictogramas puestos a disposición para hacer este proyecto lo más accesible posible, contando con pictogramas clásicos, de alto contraste, en contexto, es decir, imágenes más realistas y detalladas, además de generar nuevos pictogramas, si se diese el caso, para mejorar aún más la comprensión de las personas que lo necesiten.

Hay que destacar que cuidan al detalle cada documento, mostrando la interculturalidad racial y la igualdad de género, aprovechando la gran variedad de pictogramas con los que se cuenta.

¿A quién se refieren cuando hablan de personas con neurodiversidad? ¿A quién quieren ayudar con esta adaptación? El término de neurodiversidad fue creado por la comunidad autista, para explicar la variedad de personas que existen dentro del espectro del autismo, esto se debe a que el procesamiento de la información de las personas con TEA es diferente al neurotípico y, por ello, precisan un tipo de ayudas o apoyos diferentes. Progresivamente, este concepto se ha ido extendiendo a otros colectivos como personas con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), TEL (Trastornos del Lenguaje), TOCs (Trastorno Obsesivo Compulsivo), entre otros.

Para facilitar el aprendizaje y la vida de muchas de estas personas y como un tipo de ayuda fundamental, se utilizan los SAAC, que son los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. El uso de pictogramas es una ayuda fundamental para la mayoría de personas con TEA y dificultades en la comprensión aunque cabe destacar que no es la única ayuda que existe. A través de la adaptación llevada a cabo en el método MAAI, ofrecen a los usuarios un apoyo necesario para facilitar el acceso a la información y así, favorecer su comprensión.

También se benefician de MAAI las personas con discapacidad intelectual de grado límite, leve y moderado, niños y niñas menores, ya que la imagen y el texto en lectura fácil les ayuda a comprender el mensaje, y también a personas migrantes que no conocen el idioma, a través de las imágenes, les facilitan su comprensión.

Vídeos en LSE (Lenguaje de Signos) Adaptan el audio a vídeo incorporando ILSE (Intérprete de Lengua de Signos Español) visible y con una alta competencia para una mayor aceptación y una excelente comprensión para todas las personas sordas.

La adaptación del audio al lenguaje de signos es elaborada y supervisada por especialistas.

Los trabajos que ofrecen, a continuación, han sido realizados por intérpretes formados en CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) y en el IES La Laboral de La Laguna de Tenerife. Ambos tienen Nivel C2 con largo recorrido laboral y actualmente trabajan en la Coordinadora de Intérpretes de Lengua de Signos de la Comunidad de Madrid, entre otros.

En audios informativos Todos los audios son adaptados para los diferentes formatos por profesionales del medio, un equipo exigente para obtener un sonido detallado y adecuado para una excelente comprensión. (Las voces utilizadas son humanas para hacer entrega de información muy importante).

Traducen textos, web, etc. y realizan audios en todos los idiomas nativos (castellano, catalán, euskera, inglés, japonés, árabe, etc.), ofreciendo traductores con una larga experiencia internacional.

Descripción del alcance El método M.A.A.I ofrece accesibilidad a la información a todos los públicos en los tres formatos informativos adaptados a través de un código/enlace QR.

Objetivos Uno de los principales objetivos de Aitutaki es avanzar y mejorar cada día en los formatos que ofrece MAAI para que puedan ayudar en la vida cotidiana de muchas personas y, a su vez, ofrecer formación y empleo para todo el sector pronunciado anteriormente, cooperando con federaciones, fundaciones, asociaciones competentes y con su buena labor.

Para formar parte de MAAI o recibir más información, se puede escribir al correo electrónico: maai@aitutakiaudio.com.