La visión creativa de Puraenvidia brilla en los Premios de CIT Marbella

CIT Marbella (Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella) ha celebrado con éxito la XXIII Edición de los Premios Empresariales, un evento que ha destacado gracias al diseño integral de la imagen corporativa realizado por la agencia creativa Puraenvidia. Bajo el eslogan "Empresas que hacen de Marbella un destino turístico excepcional", Puraenvidia se embarcó en la misión de crear un diseño que reflejara la unidad y colaboración características de Marbella. La agencia optó por un estilo retro que rinde homenaje a Marbella como icono turístico, incorporando un toque moderno para destacar la fortaleza y dinamismo de los empresarios de la ciudad. El objetivo principal de Puraenvidia era asegurar que cada elemento del diseño transmitiera un mensaje de excelencia, buen hacer y profesionalidad, valores fundamentales de CIT Marbella, entidad fundada en 1989.

La gala se llevó a cabo en el prestigioso Hotel Puente Romano Beach Resort. Este encuentro, que simboliza un evento significativo en el calendario de la ciudad, congregó a más de 350 invitados.

No obstante, no solo fue una celebración de los logros empresariales y la innovación, sino también el escenario perfecto para consolidar otro año de colaboración creativa entre CIT Marbella y Puraenvidia, fusionando la historia y el futuro de Marbella en una narrativa visual única.

Puraenvidia, mucho más que una agencia creativa Esta agencia de marketing digital que emergió hace 13 años, ha establecido su presencia en Marbella, Málaga y Madrid, y es reconocida por su palmarés en premios nacionales e internacionales de creatividad. Sin embargo, no solo se trata de una agencia creativa, lo que distingue a Puraenvidia es su enfoque en el outsourcing de marketing. Esta estrategia permite a las empresas delegar sus necesidades y proyectos de marketing a la agencia, beneficiándose de un servicio profesional y experto sin la necesidad de expandir internamente sus equipos. Puraenvidia ofrece soluciones integrales de marketing, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente, ya sea en campañas digitales, estrategias de contenido, CRO, desarrollo web, social media, publicidad o comunicación.

La agencia cuenta con un equipo hiperespecializado de 25 personas para garantizar que cada aspecto de la estrategia de marketing de sus clientes esté meticulosamente cuidado, asegurando que las campañas sean innovadoras, efectivas y totalmente personalizadas.

El evento no solo fue una plataforma para celebrar los logros empresariales y la innovación, sino también un escaparate del alto estándar que Puraenvidia establece en eventos corporativos. Gracias a su visión creativa y talento, la agencia ha demostrado cómo pueden elevar un evento tradicional a una experiencia memorable y significativa.