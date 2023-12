No hay salud, sin salud mental; retos y claves

A medida que las personas se enfrentan a desafíos cada vez más complejos y estresantes, es fundamental reconocer la necesidad de cuidar de la salud mental. En este sentido, la psicología juega un papel crucial al proporcionar herramientas y apoyo para abordar los desafíos emocionales y mentales que se enfrentan. Sin embargo, aún existen retos significativos que se deben superar para garantizar que todos tengan acceso a los servicios de un psicólogo. Además, es fundamental estar atentos a los signos que indican cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional.

La psicología es una disciplina científica que ofrece herramientas para comprender y gestionar las emociones, pensamientos y comportamientos. Al integrarla en la vida cotidiana, se puede mejorar la calidad de vida y fortalecer las relaciones interpersonales. La psicología enseña habilidades como la resiliencia, el autoconocimiento y la gestión del estrés, fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Según Francisco Ortiz Gutiérrez, Director de CIPSIA Psicólogos, “la figura del psicólogo/a ha pasado de ser algo con connotaciones negativas en el pasado, a normalizarse. La nueva sociedad del siglo XXI se ha convertido en una sociedad competitiva, con prisas, con muchas exigencias; y todos estos factores afectan a nuestro equilibrio emocional y salud mental”.

La salud mental no solo afecta a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Una sociedad con una buena salud mental es más productiva, empática y resiliente. Promover el bienestar emocional y mental no solo beneficia a las personas individualmente, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de una comunidad. “La psicología empieza a dejar de ser un tabú. No obstante, todavía queda camino por recorrer, sobre todo en la mayor presencia de profesionales de la salud mental en ámbitos socio-sanitarios”, afirma Francisco Ortiz.

A pesar de la importancia de la salud mental, aún existen barreras significativas para acceder a servicios psicológicos, que pueden incluir falta de recursos económicos, estigmatización social y falta de conciencia sobre la salud mental. Según Francisco Ortiz, “los retos actuales pasan por sensibilizar más a la sociedad en general y a las personas en particular en el cuidado de la salud mental; también en conseguir dar una mayor y mejor respuesta a la gran demanda de atención psicológica que estamos teniendo en la actualidad”.

¿Cuándo acudir a un psicólogo/a? Reconocer cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional puede marcar una gran diferencia en la salud mental. “La mayoría de las veces retrasar la visita al profesional empeora el diagnóstico y dificulta la solución de los problemas”, asegura Francisco Ortiz. Un diagnóstico temprano ayuda a mejorar el pronóstico, la recuperación y a rebajar el sufrimiento cuanto antes.

La acumulación de problemas, relaciones que se tuercen, preocupaciones por el trabajo, y la aparición de emociones como la tristeza o la ansiedad, suelen ser motivos para empezar a sufrir psicológicamente. ¿Cuáles son los mejores indicadores para acudir al psicólogo/a? Según CIPSIA Psicólogos, hay que estar atentos a problemas que llevan apareciendo desde hace tiempo y las personas no son capaces de solucionar. “Estos conflictos generan un gran sufrimiento y malestar emocional. Todo ello empieza a afectar a diferentes áreas de la vida personal y, aunque se haya podido intentar solucionar de diferentes maneras, ninguna ha sido adecuada. Cuando se piensa en esos problemas, el presente y el futuro resultan desalentadores y, desde que existen, cuesta disfrutar de las cosas que antes nos gustaban”.

Muchas veces no es fácil reconocer un problema en otra persona, ya que el estilo de vida en el que nos vemos envueltos nos dificulta salir del “modo automático” y poder prestar la atención adecuada. Sin embargo, a nivel de reacción emocional, se pueden identificar diferentes conductas que la persona antes no hacía. “Podemos ver que la persona está más irascible de lo normal, nos indica que no duerme bien, explota ante situaciones que antes controlaba, tiene cambios de humor, come más o menos, etc. Estas conductas (qué es lo que se ve), pueden estar indicándonos un malestar emocional (lo que no se ve)”. Aseguran desde CIPSIA Psicólogos. ¿Cómo se puede intentar ayudar si identificamos algo así? “Aprender a escuchar es la clave para poder entender y que la otra persona se sienta entendida. También es muy importante no juzgar, no invalidar sus emociones”.

La salud mental es un aspecto fundamental de la vida y sociedad. La psicología desempeña un papel crucial al proporcionar herramientas y apoyo para abordar los desafíos emocionales y mentales que se enfrentan. Es fundamental reconocer los signos que indican cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional y trabajar en conjunto para promover una sociedad más consciente y comprometida con el bienestar emocional y mental de todos.

Sobre CIPSIA Psicólogos CIPSIA Psicólogos es un centro madrileño dirigido por Francisco Ortiz Gutiérrez (colegiado M-13230), licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1994, con itinerario curricular vinculado al área de la psicología clínica y de la salud, la personalidad y el tratamiento psicológico. Experto en psicoterapia y Máster en Intervención conductual en Psicología de la Salud y Modificación de conducta.

CIPSIA Psicólogos cuenta con un equipo profesional formado en el ámbito de la psicología sanitaria, ofreciendo un servicio psicológico de calidad.