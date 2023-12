PIAS, una alternativa a los planes de pensiones

Cada vez más personas se enfocan en buscar soluciones que puedan asegurar un dinero complementario a la pensión por jubilación de la Seguridad Social. En este proceso, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) surgen como una opción interesante para los usuarios.

Este tipo de instrumento financiero surgió en el año 2007 como un producto sobre seguros individuales de ahorro. En este contexto, la plataforma de planificación financiera Finanfox, se ha enfocado en ofrecer algunos de los mejores PIAS con rentabilidad ajustada al perfil ahorrador de cada persona.

A través de una búsqueda exhaustiva y asesoramiento personalizado, esta firma contribuye a que las personas puedan encontrar las soluciones adecuadas para asegurar un retiro cómodo y seguro.

Los PIAS como alternativa a los planes de pensiones En líneas generales, los PIAS son un seguro de vida de ahorro a largo plazo, que sirve como complemento a la pensión pública de jubilación a través de una renta vitalicia y que en caso de fallecimiento garantiza un capital asegurado adicional al saldo acumulado hasta la fecha.

Estos instrumentos financieros se han consolidado como una excelente alternativa a los planes de pensiones debido a diferentes aspectos que los caracterizan. En principio, no puede haber dos personas dentro del mismo PIAS, no obstante, una misma persona puede tener tantos PIAS como prefiera, siempre y cuando sus aportaciones no superen el máximo anual de 8.000 €.

Asimismo, esta herramienta se distingue de los planes de pensiones por la disponibilidad del dinero, ya que los beneficiarios pueden rescatar parcial o totalmente todo el dinero de un PIAS después de un año de ahorro. Es decir, se trata de un producto flexible, lo que también se refleja en su fiscalidad, ya que los usuarios pagan impuestos únicamente por los beneficios y no por el dinero aportado.

¿Cómo escoger los mejores PIAS del mercado? Si bien en algunos casos se considera que los PIAS tienen una rentabilidad muy baja, esto depende de diferentes aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, un PIAS garantizado no aportará más del 1% de rentabilidad. Es por ello que lo más recomendable es consultar a empresas especializadas como Finanfox. De esta forma, es posible asegurar la elección de los mejores PIAS para cada usuario.

Esta plataforma de planificación financiera se caracteriza por trabajar con PIAS que a largo plazo logran superar el 8 % de rentabilidad media, lo cual puede resultar ampliamente beneficioso. A través de un asesoramiento directo, esta compañía se enfoca en evaluar las condiciones financieras de sus clientes y buscar los mejores productos con rentabilidad según el perfil ahorrador de cada persona.

Desde la página web de Finanfox se puede solicitar una consultoría financiera sin coste alguno e iniciar la búsqueda del producto financiero que ayude a complementar la jubilación.