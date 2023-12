Samuel PG publica 'Redes entrelazadas, vol. 2', el cierre de su bilogía

CÍRCULO ROJO.- Tras la publicación de Redes entrelazadas, vol. 1, Samuel PG cierra esta bilogía con la publicación de Redes entrelazadas, vol. 2. «De ambas obras cabe resaltar que corresponden al género literario de ciencia ficción dura o hard; un subgénero muy peculiar, sobre todo en autores españoles. Sin embargo, lo realmente destacable es su estilo literario, ya que, literalmente, es inventado. Siempre respetando las normativas vigentes, prescindí del narrador como estructura troncal, sustituyéndolo por una técnica literaria existente (habitualmente utilizada como recurso y no como base narrativa), llamada diálogo de pensamiento. En los dos libros cuento la trama a través de las conversaciones y pensamientos de los seis personajes principales: lo que ven, piensan, escuchan, sienten, huelen, recuerdan u oyen», menciona él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor: «como ya he mencionado, durante su lectura descubriréis un formato inédito; no obstante, en esta segunda parte hay alguna excepción, pues he utilizado al narrador para expresar que mis personajes están soñando o escribiendo. Además, he añadido frases célebres junto a las ilustraciones, microrrelatos finales expuestos como escenas extra, una canción en el primer capítulo del vol. 2 (en referencia al gran escritor J. R. R. Tolkien, puesto que las canciones de sus obras me embelesaron) y otras técnicas más afines a otros formatos como el guion o la poesía. Todo ello, unido a las varias tramas entrecruzadas, la extensión del universo creado, la invención de nuevos artefactos tecnológicos, las políticas o economías de las sociedades mostradas, la nueva religión basada en el pensamiento crítico denominada cuantismo y un largo etcétera; sin duda, hace de Redes entrelazadas una obra tan extensa como única».

Sinopsis Gracias a un proyecto secreto de proporciones épicas, la humanidad recuperó la esperanza. Sin embargo, en el proceso se encontraron con alteraciones cuánticas incomprensibles. Por esa razón, diseñaron una embarcación espacial de construcción autónoma junto a cinco cuerpos artificiales e interconectables en su interior. Ciclos más tarde, a varios años luz de distancia, los nanobots completaron el oasis metálico. Después de una búsqueda incansable, la tripulación idónea para entrelazarse con los avatares de la nave interestelar ha sido seleccionada; los elegidos se encuentran preparándose en las instalaciones clandestinas del monte Everest.

Nuevamente, se dependerá de curiosos con actitudes extraordinarias… «Una extravagante saga donde el narrador está obsoleto, los personajes transmiten su historia al lector y el estilo del autor te hace viajar por las estrellas».