Chalets a medida gracias al nuevo Departamento de Interiorismo y Decoración de Index

Renders personalizados y en alta definición de cada estancia de la vivienda nueva. Nuevo equipo con profesionales con amplia formación y herramientas de digitalización. Asesoramiento de diseño de interiores incluido en la vivienda centrado en la satisfacción del cliente Index, empresa madrileña especializada en vivienda sostenible y personalizada, amplía su Departamento de Interiorismo y Decoración y lo renueva por completo para una mayor satisfacción del cliente.

Nuevos profesionales con una alta capacidad y formación, para asesorar desde el primer momento a todos los clientes en la creación de ambientes dentro de una vivienda de nueva construcción.

Renders hiperrealistas y digitalización

La innovación forma parte de idiosincrasia de Index, y desde hace años se implementan tecnologías y nuevas soluciones para evolucionar y aportar más valor a los clientes en un proceso tan exigente como la personalización completa de una vivienda nueva.

Desde ahora, los proyectos de cada estancia de la nueva vivienda, pueden visualizarse de forma muy intuitiva y didáctica:

Alta definición

Medidas exactas

Hiperrealismo

Selección concreta La modernización y las nuevas herramientas digitales garantizan una mayor exactitud a la hora de escoger cada pieza decorativa o elemento del mobiliario en cuanto a la decoración, pero también para visualizar de forma muy fiable el resultado de integrar iluminación, cerramientos, espacios abiertos, entre otras soluciones.

Asesoramiento de Interiorismo incluido

El Departamento de Interiorismo y Decoración de Index se ha transformado por completo con un giro de 180 grados para adaptarse al 100% a las nuevas necesidades de los clientes. Ahora, todo el nuevo equipo está volcado en la satisfacción de cada proyecto de interiorismo gracias a grandes novedades, como los renders hiperrealistas para garantizar el agrado y acierto en todas las numerosas decisiones tomadas con antelación y a medida.

Una vivienda de Index es una casa completamente personalizada, desde los cimientos y la distribución, es decir, el número de habitaciones, baños, vestidor, cocina abierta, sótano diáfano, piscina, etc. hasta el más mínimo detalle y todos los acabados.

Una casa de nueva construcción en la que también se personaliza al gusto y a las necesidades de cada cliente todo el interiorismo. Más allá de armonizar el estilo decorativo o el mobiliario, lo que supone dar sentido a todo el conjunto de cada estancia y optimizar los espacios.

Un interiorista guía y asesora a cada familia o cliente para diseñar espacios integrados como por ejemplo un dormitorio con un vestidor, o un salón con cocina. Hoy es tendencia en viviendas de obra nueva diseñar casas de concepto abierto donde desaparecen tabiques y puertas. No existen dos viviendas Index iguales, porque tampoco hay dos clientes iguales.

En una casa Index, su propietario elige todos los detalles como pasamanos, grifería, azulejos, puertas, pintura, sanitarios, alicatados, suelos, etc. Y para garantizar el mejor precio, y que los cambios solicitados no supongan pagar más por ello, existe el sistema de compensaciones Index. Gracias a estas compensaciones que realiza el Departamento de Cambios y Personalización, cada cliente decide si prefiere, por ejemplo, una bañera en lugar de un plato de ducha y sólo paga la diferencia.

Casa personalizada y eficiente

Las viviendas de Index, como la Casa Geosolar® de Carbono Positivo y la Casa Desenchufada, son viviendas de obra nueva pioneras en el sector residencial, ya que optimizan la energía y evitan las emisiones contaminantes a nuestro planeta.

Unas casas respetuosas con el Medio Ambiente y sostenibles para familias inteligentes que ahorran en sus facturas más del 80% desde el primer día gracias a su energía limpia procedente de fuentes renovables; geotermia y fotovoltaica, en el caso de la Casa Geosolar®. Y clientes que se olvidan para toda la vida de las facturas de luz y gas gracias a su Casa Desenchufada de la red eléctrica.

