La apertura de una segunda clínica en Málaga capital del Dr. Guidi con la incorporación de un servicio de dermatología

Hoy en día, los problemas de alopecia afectan a la confianza, seguridad y autoestima de una gran cantidad de personas, motivo por el cual es importante acudir con especialistas en tratamientos de injerto capilar.

En la nueva clínica del Dr. Guidi, ubicada en Málaga capital, los pacientes pueden aprovechar la incorporación del nuevo servicio de dermatología, con especialistas en tratar la falta de cabello. A través del trasplante capilar, las personas tienen la posibilidad de recuperar el pelo perdido por diversos motivos y lucir un aspecto natural y renovado.

La nueva clínica del Dr. Guidi en Málaga capital brinda el servicio garantizado de trasplante capilar En la clínica del Dr. Guidi, los pacientes pueden acceder a un trasplante capilar seguro a cargo de algunos de los mejores especialistas del sector, quienes además cuentan con amplia experiencia en aplicar esta técnica.

El trasplante capilar consiste en llevar a cabo una microcirugía para extraer folículos, mediante una pequeña incisión, con el objetivo de insertarlos con pinzas de microcirugía en la zona de tratamiento. Entre las ventajas del trasplante capilar, se incluye el hecho de que el paciente es el propio donante, motivo por el cual no existen posibilidades de rechazo frente al cabello implantado. De la misma manera, el procedimiento no requiere hospitalización, debido a que es una cirugía menor y la anestesia que aplican los profesionales es local.

Otra de las ventajas del trasplante capilar es que el proceso postoperatorio no demanda una gran cantidad de tiempo, ya que las cicatrices ocasionadas por la microcirugía son imperceptibles. Sin embargo, los profesionales recomiendan utilizar un champú antiséptico, evitar la actividad física y no exponerse a los rayos solares sin protección.

¿A quiénes está dirigido el trasplante capilar del Dr. Guidi? El trasplante capilar que se realiza en la nueva clínica del Dr. Guidi en Málaga capital está dirigido para hombres y mujeres que presentan problemas de alopecia androgenética. Este tipo de calvicie es uno de los más comunes entre la población y los especialistas del sector señalan que puede producirse por aspectos genéticos y hormonales.

Por otra parte, las mujeres y hombres que buscan reforzar o cambiar su primera línea de cabello o restaurar sus cejas y barba también pueden someterse al trasplante capilar en esta clínica. De la misma manera, los pacientes con alopecia como resultado de una intervención quirúrgica o procedimientos de lifting disfrutan de resultados visibles, gracias a esta técnica.

Otro de los beneficios del trasplante capilar en la clínica del Dr. Guidi es que se trata de una técnica recomendada para tratamientos post radioterapia o quimioterapia. Asimismo, las personas que sufren accidentes graves o quemaduras que generan la pérdida de cabello o vello en su cuerpo pueden solicitar este tipo de tratamiento.

Para solicitar más información sobre la aplicación del trasplante capilar en la nueva clínica del Dr. Guidi en Málaga capital, los pacientes pueden comunicarse desde el sitio web del centro médico. En vista de que el Dr. Guidi es un profesional muy prestigioso en España, los resultados del trasplante capilar están garantizados para cada uno de los pacientes.