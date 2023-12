Atos y Amazon Web Services trabajan juntos en una Landing Zone de última generación, que se suma a una plataforma segura y escalable

Atos y Amazon Web Services (AWS) anuncian que han creado conjuntamente una nueva "Landing Zone" de última generación, aprovechando los nuevos servicios nativos de la nube AWS Landing Zone Accelerator y Control Tower para ofrecer una plataforma preparada para la soberanía, altamente segura, totalmente automatizada, escalable y robusta. Esta tecnología de última generación se puede desplegar en cuestión de horas en lugar de semanas o meses y actualizarse con solo hacer clic en un botón Atos tiene una larga trayectoria de trabajo con sectores regulados como la sanidad, el ejército y los servicios de defensa. La nueva oferta de Landing Zone como servicio (as a Service) permitirá a las empresas satisfacer las estrictas necesidades y requisitos en esos campos para migrar con éxito las cargas de trabajo de los clientes altamente regulados a la nube de AWS. Limitará la carencia técnica que puede acompañar a la implementación de TI como una ruta rentable y eficiente para la migración de los clientes.

Este servicio puede cumplir con los requisitos de casi cualquier agencia o entidad incorporando una modernización continua destinada a mantenerse actualizada a lo largo del tiempo. Los clientes pueden confiar en las capacidades de implementación y despliegue automatizado de Atos para acelerar los despliegues con plantillas para entornos regulados por la industria y en su capacidad para adaptarse a las restricciones de soberanía local.

Eric Terrell, Head of Practice de Hybrid Cloud and Infrastructure de Atos dijo: "Estamos encantados de trabajar con AWS para ofrecer innovadores entornos de nube gestionados de extremo a extremo que están a la vanguardia de la innovación y ayudan a nuestros clientes a superar las barreras para adoptar una nube soberana. Atos proporciona gestión acelerada de la nube sin comprometer la seguridad y el cumplimiento de la normativa".

En noviembre de 2022, Atos anunció su oferta CloudCatalyst para AWS, una cartera de servicios de nube completamente gestionados que ofrece entornos y operaciones estandarizados, seguros y regulados. CloudCatalyst abarca el diseño, implementación y gestión de los Landing Zones de los clientes desplegados en la plataforma de nube de AWS. Esta cartera incluye una metodología de migración altamente industrializada para simplificar la tarea de migrar aplicaciones y cargas de trabajo de misión crítica desde la infraestructura gestionada on-premise a la nube de AWS para aumentar la seguridad, la productividad, el tiempo y el ahorro de costes. La solución Landing Zone como servicio (as a Service) refuerza la asociación entre Atos y AWS para apoyar a sus clientes para que puedan aprovechar toda la potencia de la nube híbrida.