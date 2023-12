Entrevista exclusiva al fundador de Padbol, Gustavo Miguens

En una mirada íntima al mundo del Padbol, Gustavo Miguens, el fundador de este emocionante deporte, sumerge a los lectores en una conversación sin filtros, donde se explorará el increíble crecimiento global, sus valores y los planes futuros para llevar este fenómeno deportivo a nuevas fronteras. Un este viaje por la historia y el impacto actual de una disciplina que une a personas de todo el mundo en torno a una pasión común: ¡el Padbol!

¿Cómo describirías el crecimiento y la aceptación del Padbol a nivel mundial?

A veces me cuesta creerlo (sonríe). El Padbol ha crecido de manera increíble y tuvo una aceptación total. Es un deporte que atrae a muchas personas, incluso a quienes nunca antes han practicado ningún deporte. Su dinámica permite que personas de todas las edades y niveles de habilidad se adapten fácilmente. Es fácil de aprender y genera un entusiasmo instantáneo.

¿Cuáles son los valores fundamentales que consideras que el Padbol promueve entre sus jugadores y seguidores?

La transparencia y el respeto mutuo son valores que sostenemos tanto en los momentos de competición como en nuestra vida.

El Padbol promueve valores fundamentales que van más allá del deporte y se reflejan en quien lo practica, no solo durante el juego, sino también en todos los aspectos de nuestra comunidad padbolera. También se extienden a nuestras relaciones comerciales y la forma en que involucramos a nuevos integrantes.

¿Cuáles son los planes futuros para expandir el Padbol a nivel global?

Tenemos muchos, y no sé si tienes tanto tiempo como para escucharlos todos (Ríe). En este momento, estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo modelo de franquicia en los Estados Unidos, una iniciativa que creemos transformará el alcance de este deporte. Estamos seguros de que esto, logrará acelerar aún más el crecimiento exponencial que el Padbol ha experimentado desde que lo fundé. Esta nueva estructura de franquicia abrirá puertas a nuevas comunidades y audiencias, lo garantizo.

¿Qué aspectos específicos del Padbol crees que atraen a los nuevos jugadores, especialmente a aquellos que pueden no estar familiarizados con este deporte?

Creo que es una combinación única. En primer lugar, la estética visual de la cancha es impactante y atrapa desde el primer momento. Además, la dinámica rápida y divertida del juego es un factor clave. Lo vuelve una experiencia sumamente emocionante y adictiva.

¿De qué manera la tecnología y los medios digitales han influido en la promoción y desarrollo del Padbol a lo largo del tiempo?

Te diría que ha sido un factor clave en la promoción y desarrollo del Padbol a lo largo del tiempo. Mucho tiene que ver con que hoy estemos en más de 30 países en la actualidad. Es tan fundamental que aquellos que adquieren nuestra franquicia reciben asesoramiento en marketing y publicidad paga durante los primeros meses, porque entendemos la importancia que tiene la tecnología hoy por hoy. Además, estamos presentando nuestra aplicación PADBOLMATCH, que transforma la experiencia del usuario al permitir desde reservar canchas hasta grabar y compartir las mejores jugadas en las redes sociales, con amigos. Las canchas más recientes que ofrecemos incluso cuentan con un marcador digital controlado de forma inalámbrica a través de una pulsera fit, que lleva el jugador durante el juego.

Buscamos innovación constante, y la tecnología es nuestra principal herramienta.

¿Existen planes para introducir nuevas reglas o adaptaciones al juego de Padbol que lo hagan aún más emocionante o accesible para una audiencia más amplia?

Nos dedicamos a mejorar continuamente el juego para hacerlo más dinámico y emocionante. La Federación Internacional de Padbol (FIPA), mantiene reuniones todo el tiempo para analizar cada aspecto del juego, evaluando detalladamente cada competición oficial. Trabajamos con metodólogos, instructores y otros expertos externos para perfeccionarnos todo el tiempo. El Padbol es uno de los deportes con menor índice de lesiones, y no se trata de azar, sino de un enfoque meticuloso, algo en lo que siempre hacemos hincapié para tomar cualquier decisión.

¿Cuál ha sido el evento o competición de Padbol más destacado hasta la fecha?

Es difícil elegir uno, porque todos han contribuido significativamente en el crecimiento del deporte (piensa un rato). Si tomo en cuenta la convocatoria y el impacto, podría decirte el último Mundial de Padbol en Brasil. Participaron 18 países, fue un récord para nosotros. Además, fue un evento equiparable a cualquier evento deportivo internacional de alto nivel, fue increíble.

¿Cómo se fomenta la formación y capacitación de nuevos jugadores y entrenadores en el mundo del Padbol?

Este año, hemos dado un paso importante con la creación de la PADBOL ACADEMY, una iniciativa impulsada por la federación en respuesta a la creciente demanda de profesionalización del deporte. Surge ante la necesidad de formar y capacitar a nuevos jugadores y entrenadores de manera más estructurada. Más crece el deporte, más infraestructura necesita. A través de capacitaciones en línea y congresos realizados en distintas partes del mundo, buscamos elevar el nivel del deporte, no solo formando árbitros y entrenadores, sino también promoviendo la creación de categorías juveniles. Es algo muy positivo para nuestro crecimiento y desarrollo. Además, crea oportunidades laborales dentro de nuestra comunidad.

¿Cómo se fomenta la inclusión de personas con diferentes habilidades y antecedentes en la comunidad del Padbol?

La inclusión es una de nuestras prioridades. De hecho, déjame decirte que en nuestro último mundial se llevaron a cabo partidos especiales en los que participaron personas con prótesis. Estos partidos fueron televisados a nivel internacional con el objetivo de concientizar. Además, algunos países compitieron con equipos mixtos, lo cual representa la verdadera magia del Padbol. Este deporte no conoce fronteras, géneros ni limitaciones de ningún tipo; es un ejemplo de integración total.

Desde tu perspectiva como fundador, ¿Cómo visualizas el futuro del Padbol en los próximos años en términos de su alcance global y su impacto en la sociedad?

Mi sueño y objetivo a largo plazo es ver al Padbol convertido en un deporte olímpico y reconocido a nivel mundial. Es algo en lo que estamos trabajando constantemente. El legado que anhelo dejar es el de haber contribuido a la consolidación de un deporte que une a personas de diversas culturas, promueve valores de inclusión y pasión por el juego.