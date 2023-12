Todas las tendencias en team building, con La Alquimista Eventos

Hoy en día, el crecimiento y éxito de cualquier organización depende, en gran medida, del rendimiento y colaboración de sus equipos de trabajo. La importancia de construir equipos fuertes y cohesionados se ha vuelto fundamental para el éxito de cualquier organización. “Consciente de esto, las empresas han puesto su atención en las nuevas tendencias en materia de team building. Ya no se trata solo de eventos ocasionales”. Adelaida Martínez, CEO y directora de La Alquimista Eventos, desvela las últimas tendencias en team building que están ganando cada vez más popularidad.

Son muchas las empresas que están dejando de lado las dinámicas tradicionales, explorando ahora nuevas formas de fortalecer las relaciones y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. Ya no se trata solo de actividades lúdicas o eventos ocasionales, sino de implementar programas de manera continua que promuevan la cohesión. Según Adelaida Martínez, “actividades deportivas, retos al aire libre, dinámicas de improvisación y talleres de arte colaborativos son solo algunas de las opciones que las organizaciones están adoptando para desarrollar habilidades de trabajo en equipo de una manera creativa y divertida”.

Hay tantas opciones como tipos de empresas y presupuestos. El team building inclusivo es una de las tendencias emergentes en el ámbito empresarial. Las organizaciones reconocen la importancia de crear un ambiente de trabajo inclusivo, donde todos los miembros del equipo se sientan valorados y respetados. “Diversas actividades y dinámicas están siendo implementadas para promover la diversidad y la igualdad de oportunidades, asegurando así un entorno donde cada empleado pueda contribuir con su perspectiva única y aprovechar su potencial individual en beneficio de todos”. Así lo afirma Adelaida Martínez. Asegura que “se busca, cada vez más, el bienestar general; sobre todo en aquellas empresas comprometidas con la salud y el equilibrio tanto físico como mental de sus trabajadores como, por ejemplo, clases de yoga, meditación o retiros en la naturaleza”.

En la actualidad, hay otro factor a tener en cuenta. Con la creciente adopción del teletrabajo y el uso de las últimas tecnologías, las actividades de team building virtuales han ganado popularidad. Este enfoque permite a los equipos participar en desafíos, juegos y actividades interactivas a través de plataformas digitales, “promoviendo la colaboración y el compañerismo incluso a distancia”. Las empresas recurren a aplicaciones móviles, plataformas en línea y herramientas digitales para facilitar esa colaboración virtual entre equipos distribuidos geográficamente.

Invertir en actividades de team building es “una estrategia inteligente para mejorar el rendimiento en equipo y la colaboración dentro de una misma organización”, asegura Adelaida.

Las tendencias en team building que ganan en popularidad Save the planet. Juego colaborativo a través de una serie de misiones a llevar a cabo en un entorno natural. Con ello se promueve la conciencia ambiental y el trabajo en equipo. También se pueden organizar actividades como limpieza de áreas naturales, plantación de árboles, campañas de reciclaje, charlas, talleres o campañas de educación y ambiental.

Escape room. Diseñado para fomentar la colaboración, la comunicación efectiva y la resolución de problemas en equipo. Ofrece una experiencia única y divertida para fortalecer los lazos entre los miembros de la empresa. Este tipo de actividad ofrece numerosos beneficios: comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, construcción de confianza.

Gymkhana con 4x4. Una actividad dinámica para fortalecer el trabajo en equipo y la competitividad amistosa. Además, se fomenta el desarrollo de liderazgo, asumiendo roles que promueven, también, la confianza en uno mismo, llevando a cabo decisiones estratégicas.

Grand Prix. El clásico de la televisión. Diferentes retos para poner a prueba las habilidades de los participantes. Creatividad, motivación, integración, etc.

Haka. Actividad para crear energía positiva en un equipo con alguna dificultad. Esta actividad única y poderosa brinda a los equipos la oportunidad de experimentar la fuerza del haka, una danza ceremonial maorí que tiene como objetivo unir a los participantes en un espíritu de solidaridad y determinación.

El team building ha evolucionado considerablemente en los últimos años, “pasando de actividades superficiales a programas estratégicos y personalizados. Las empresas están reconociendo que invertir en el desarrollo de sus equipos es una inversión en su éxito a largo plazo”, asegura Adelaida Martínez. Al fomentar una cultura de colaboración, bienestar y diversidad, las organizaciones pueden desbloquear el potencial máximo de sus equipos y alcanzar resultados excepcionales.