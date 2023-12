Los consejos para triunfar en Amazon durante la temporada festiva y las estrategias navideñas para vendedores de este marketplace

En este vibrante inicio de diciembre, los datos de un reciente estudio de Elogia han confirmado a Amazon como el marketplace más visitado para las compras navideñas, consolidándose como el epicentro de las festividades. Con un impresionante 87 % de los consumidores planeando realizar sus compras en esta plataforma, queda claro que diciembre es el momento ideal para los vendedores en Amazon. Con un gasto medio de 218 € por consumidor, las categorías de moda y tecnología lideran las intenciones de compra.

Ante esta oportunidad inigualable, quienes son vendedores en Amazon, deben saber que uno de los mejores aliados posibles es Amazing, una agencia de marketing en Amazon para potenciar la visibilidad y captar la atención de este vasto público ávido de opciones festivas. Su equipo de expertos ofrece algunos consejos clave para garantizar el éxito de un negocio durante las fiestas.

Optimizar las fichas de producto Hay que asegurarse de que las fichas de producto estén completas y optimizadas. Revisar las palabras clave e introducir aquellas que en estas fechas se utilizan con frecuencia relacionadas con regalos, sorpresas y Navidad, pero verificar que sean relevantes. No hay que olvidarse de revisar también las descripciones, las imágenes (con buena resolución y que capten la atención del potencial comprador) y las A+ con sus tablas de cross selling activas.

Ofertas y descuentos atractivos Los consumidores están en búsqueda de ofertas durante la temporada navideña. Si un vendedor se lo puede permitir, es esencial ofrecer descuentos atractivos que ayuden a empujar las ventas del resto del catálogo. Si se cuenta con paquetes de regalo, es el momento de apoyarlos. Asimismo, es recomendable utilizar la oferta de tipología de promociones que tiene Amazon y adecuarlas a las propias necesidades.

Gestionar el inventario de manera eficiente Hay que anticipar la demanda y asegurarse de tener suficiente inventario para satisfacer las necesidades de los compradores. Por otro lado, evitar la falta de stock y, en caso de ser un vendedor que usa su propia mensajería (es decir, que no se encarga Amazon de ella), controlar los envíos de forma constante para evitar malas experiencias de los clientes y, con ello, malas reviews de los productos. En esta época, un retraso en una entrega puede ser fatal.

Actualizar la Brand Store La Brand Store es clave en esta época. Desde Amazing recomiendan: incluir contenido multimedia enriquecido e imágenes impactantes de estilo de vida; promocionar las novedades, los productos más vendidos y aquellos con ofertas activas; vincular la Store a las campañas de Sponsored Brands y, por último, actualizarla con imágenes de fiesta, navideñas, de alegría e ilusión adaptadas al momento.

Destacar los productos con campañas publicitarias en las plataformas de Amazon Amazon cuenta con dos plataformas de publicidad: Sponsored Ads y Amazon DSP. Hay que aprovechar ambas tipologías de plataforma para activar campañas publicitarias tanto dentro de Amazon (para atraer al cliente que está dentro realizando búsqueda de producto), como para el potencial cliente que está fuera de Amazon (impactándole para redirigirle a Amazon a que ejecute la compra). Al mismo tiempo, es fundamental definir muy bien el catálogo de productos que se quieren impulsar con publicidad y utilizar bien los formatos disponibles para ello.

Monitorear y ajustar la estrategia de forma continua La temporada navideña es dinámica, y las tendencias pueden cambiar rápidamente. Es necesario monitorizar de cerca el rendimiento de los productos, ajustar las estrategias según sea necesario y controlar las campañas de forma constante para que los resultados sean óptimos.

Al seguir estos consejos, los vendedores de Amazon pueden maximizar sus oportunidades durante la temporada navideña. Son muchas cosas a controlar y la ayuda de un partner como Amazing, experto en Amazon, siempre es una muy buena opción a considerar, pero no solo en épocas puntuales sino durante todo el año.