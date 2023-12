La diversidad, equidad e inclusión multiplican los resultados de empresas imparables

Hoy en día, un aspecto clave en el desarrollo de las empresas es brindar oportunidades de crecimiento a las mujeres. En este sentido, Silvia Ayuso, experta en DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) y en liderazgo corporativo, concede esta entrevista para aportar más información sobre sus servicios y su empeño por formar a mujeres directivas.

¿Por qué decidiste dedicarte a impulsar a las mujeres a que adquieran cargos directivos en las empresas?

Creo firmemente que la igualdad de género es absolutamente necesaria para construir un mundo más justo y sostenible, por eso decidí convertir mi pasión en misión y, desde hace 10 años, en Silvia Ayuso DEI & Leadership Solutions, trabajamos con empresas en todo el mundo que están comprometidas con el DEI y quieren apoyar a las mujeres hacia puestos de liderazgo.

Las mujeres aportan perspectivas únicas y enfoques diversos a los negocios, que no solo enriquecen el ambiente de trabajo, sino que también contribuyen a mejorar el desempeño empresarial y generar un impacto positivo en el mundo.

Mi misión es apoyar a las mujeres hacia los puestos de liderazgo desafiando y cambiando la percepción que las mujeres tienen de sus propias capacidades. A menudo, nos subestimamos a nosotras mismas, pero las mujeres tenemos la capacidad de innovar, cambiar la cultura corporativa y liderar, y mi misión es fomentar esta confianza y empoderamiento.

¿En qué consiste el proyecto “Become Unstoppable”?

En un panorama empresarial dónde los CEOs y la alta dirección se enfrentan a desafíos para avanzar en la diversidad, equidad e inclusión, 'Become Unstoppable' emerge como un programa de liderazgo femenino que desafía las limitaciones de enfoques convencionales, ofreciendo una solución innovadora y efectiva para abordar la escasez de mujeres en puestos de CEO y dirección general.

A pesar de las inversiones en DEI, las mujeres no se postulan para puestos directivos con la frecuencia esperada. El desafío radica en generar un cambio de actitud duradero en las mujeres, que las ayude a asumir riesgos y fomente el sentido de la responsabilidad (accountability) para alcanzar los objetivos DEI.

En este contexto, Silvia Ayuso DEI and Leadership Solutions, con sus programas 'Become Unstoppable', destaca como un socio estratégico y esencial para alcanzar el éxito sostenible, ofreciendo no solo promesas, sino resultados tangibles y contrastados tanto para las mujeres como para las organizaciones visionarias que adoptan su enfoque único. ‘Become Unstoppable’ siembra la semilla del liderazgo femenino en las organizaciones, generando un impacto positivo sobre la marca, alcanzando los objetivos DEI y multiplica los resultados empresariales.

¿Qué opinas que hace falta en la sociedad para que las mujeres puedan llegar a cargos importantes en sus empresas sin tantas dificultades como ahora?

La promoción de la igualdad de género requiere un cambio de mentalidad que valore plenamente las capacidades de las mujeres en roles equiparables a los hombres. La implementación de horarios flexibles y una gestión efectiva de responsabilidades familiares son elementos fundamentales para cultivar un entorno laboral inclusivo. Abordar la discriminación de la 'barrera de la maternidad' es esencial, al igual que respaldar medidas de transparencia salarial para cerrar las brechas existentes. También es fundamental que las mujeres realicen un cambio de mentalidad profundo para entre otras cosas asumir riesgos y apuesten por desarrollarse profesionalmente hacia puestos de liderazgo. Cuando las mujeres no ven a muchas líderes femeninas en su campo, puede resultarles difícil imaginarse a sí mismas en esos roles. Los modelos a seguir son fundamentales para inspirar y motivar a las personas a buscar posiciones de liderazgo.

¿Crees que llegará un momento en el que haya igualdad entre hombres y mujeres en las empresas?

Muchas personas piensan que es más probable que los humanos colonicen Marte que la mitad de los CEO de Fortune 500 sean mujeres.

Creo que a corto y medio plazo las políticas de igualdad de género seguirán siendo necesarias. Según una predicción del Foro Económico Mundial a la sociedad le llevará al menos 150 años eliminar las desigualdades de género en todo el mundo.

Aunque esto pueda parecer mucho tiempo, la realidad es que la igualdad de género aún tienen un largo camino por recorrer. En la actualidad, solo 10% de las empresas Fortune 500 están dirigidas por una mujer. Nuestra realidad en España es que solo 6 de cada 100 CEO’s son mujeres.

Todos hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de construir un futuro en el que el liderazgo de las mujeres sea la norma y no la excepción.