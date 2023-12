Renovar el suelo para un nuevo comienzo, con Cambiamos Tu Suelo

Si hay una palabra que caracteriza la temporada de fin de año y el inicio del nuevo es renovación. Este concepto es válido tanto para el aspecto personal (desde un cambio físico hasta metas profesionales) como para el hogar. Se trata de una época en la que muchas familias aprovechan para modernizar sus espacios.

En este sentido, Cambiamos Tu Suelo surge como un aliado para cambiar el look del hogar de manera rápida y económica, con materiales de calidad. Se trata de una innovadora propuesta de servicio que cambia por completo todo lo que se conocía sobre este tipo de remodelaciones.

Una renovación de hogar en tan solo 4 sencillos pasos Cambiamos Tu Suelo es una empresa online especializada en el servicio de renovación de suelo o pavimento en el sector residencial. Sus operaciones están centradas en Madrid, Málaga y Granada, donde se han propuesto mejorar la experiencia que tienen las personas con este tipo de trabajos. Para ello, se fundamentan en dos pilares: Trato amable y materiales de primera calidad.

No obstante, quizás la mayor innovación que propone la firma es la posibilidad de que los clientes puedan gestionar su proyecto de renovación desde el móvil. En solo 4 sencillos pasos, pueden lograr el cambio que desean. El primero de ellos es la solicitud del presupuesto, para lo cual hay que llenar un formulario con los datos necesarios. En menos de 48 horas se obtendrá la respuesta. A esto se le añade una visita de verificación para corroborar las condiciones de la instalación. En ese momento, el cliente puede palpar las muestras de materiales y tomar una decisión definitiva. El tercer paso es la aceptación del trabajo y el pedido del material seleccionado. El cuarto y último paso es la concertación de la fecha de instalación del nuevo suelo.

Materiales de primera calidad para el suelo Los especialistas de esta firma trabajan con diversos materiales de primera calidad para ofrecer diferentes alternativas a sus clientes. Existen opciones para quienes se inclinan por la madera natural o para los que buscan un pavimento todoterreno. Uno de ellos es el laminado, la alternativa más económica de su portafolio, que tiene además un excelente acabado y durabilidad.

Otro material con excelente acogida es el parquet, que se instala con un sistema uniclic que hace todo más fácil y rápido. Por último, está el suelo vinílico, una alternativa que destaca por su suavidad, resistencia y comodidad. Sus colores neutrales son ideales para estilos minimalistas y elegantes. Solo trabajan con marcas reconocidas como Gold Laminate y Quick Step, que tienen una excelente relación precio-valor.

Además de la novedosa manera de acceder a estos servicios, Cambiamos Tu Suelo también ofrece otras ventajas. Sus precios accesibles y, además, ofrecen posibilidades de financiación. De esta forma, el dinero no será un impedimento para la renovación del hogar. Por si esto fuera poco, la firma cuenta con servicio de asesoría especializada para que los clientes siempre se decidan por la opción más conveniente.