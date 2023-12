Catwalk presenta sus originales book lights, lámparas para seguir leyendo después de apagar las luces

Los diseños conquistan a los amantes de la lectura que pueden llevarlos consigo a cualquier sitio.

Catwalk, empresa española focalizada en la venta, distribución y diseño de productos originales para oficinas y otros sectores, continúa innovando dispuesta a ofrecer artículos únicos. Los booklovers ya conocen muchas de sus creaciones, ideadas especialmente para ellos, como los marcapáginas en 3D, las libretas para tomar notas, etc. Entre las que gozan de más éxito destacan las book lights, lámparas que permiten leer en cualquier momento y lugar. Apagar las luces ya no es inconveniente para seguir inmerso en la historia que narran los libros.

Las lámparas de lectura conforman una de las colecciones favoritas de cuantas han salido al mercado. Además de ser un regalo siempre bien recibido por sus destinatarios, representa una compra muy práctica. Gracias a este producto, ya no es necesario dejar de leer cuando se viaja en tren o en autobús por la noche. Tampoco cuando una habitación se sume en la más completa oscuridad. Basta con encenderlas para que se pueda seguir disfrutando de una afición que comparten miles de personas sin molestar a nadie.

Todos los modelos de book lights tienen en común el mismo funcionamiento. En la parte inferior constan de una pinza que facilita su sujeción de modo seguro a la cubierta del ejemplar literario. De este enganche sale un cuello flexible que permite dirigir la luz hacia el lugar deseado en cada ocasión. Su intensidad es regulable mediante un control inteligente. De este modo, se puede crear un entorno de lectura perfecto.

En algunas de estas creaciones, la luz es más intensa, ideal para iluminar libros de dimensiones superiores, partituras, planos y mapas. Otros modelos no solo se enganchan al libro que se esté leyendo, sino que también se sostienen de pie sobre una mesa. El que recibe el nombre de The little book lamp es el mejor ejemplo.

Independientemente de las variaciones que en ocasiones introduzcan, todas las lámparas son pequeñas y ligeras, lo que ofrece al lector la posibilidad de llevarlas consigo. Caben en un bolso, en una bolsa de viaje e incluso en un bolsillo. Lo importante es tenerlas a mano para poder recurrir a su uso cuando sea preciso.

Además de por su utilidad, estas lámparas ideadas para lectores empedernidos también destacan por la originalidad de sus diseños. Catwalk presenta una decena de propuestas bien distintas que se adaptan a los gustos más diversos de la clientela. Desde la sobriedad, no exenta de elegancia, hasta creaciones más arriesgadas provistas de cierta dosis de humor.

Entre estas últimas se encuentran las inspiradas en el espacio interestelar. Ese es el caso de la denominada Space man book light que, como su nombre permite adivinar, tiene forma de astronauta inmerso en plena misión. Es el regalo que encandilará por igual, tanto a los más pequeños de la casa como a los adultos amantes de lo retro. Lo mismo puede decirse de Ufo book light, la lámpara que se halla coronada por una nave espacial extraterreste. Esta parece elevarse, como si fuera a regresar a su planeta de origen o quién sabe si abducir antes a algún ser humano.

Mención aparte merecen otras colecciones como Compact travel book light, Flexible book light, Blocky book light y The really bright book light. Cada una de ellas está disponible en diferentes colores: verde menta, rosa, azul, blanco, púrpura, turquesa, etc.

Mayor variedad de tonalidades engloba la que recibe el nombre de Tiny book light. Aunque su mayor atractivo reside en su diseño, que se ha visto distinguido con varios premios. Por ello, se ha convertido en la actualidad un importante best seller. Las opciones se multiplican, igualmente, en la colección Compact travel book light. El público puede elegir su lámpara favorita entre las decoradas con dibujos de flores, de abejas, lunas y estrellas, plantas o un entrañable cuento infantil.

Una empresa comprometida con la innovación, el diseño y la creatividad

Si por algo se caracteriza Catwalk es por entender a su público y por seguir creando nuevos productos. En esta apuesta, queda patente su compromiso con la innovación, el diseño y la creatividad. Resultado de todo ello es una producción que responde a un reto constante: sorprender a los clientes. Lo hace con artículos que ya existen, pero que convierte en novedosos. Sus armas para conseguirlo son la imaginación y un espíritu creativo fuera de toda duda.

La receta de su éxito es conectar talentos, curiosidad y pasión. De este modo, crea experiencias únicas. La de leer en la oscuridad con lámparas que caben en un bolsillo es una de ellas, pero hay más.

En el universo de Catwalk también hay espacio para bolígrafos de tamaño reducido que penden de un llavero y otros de acabado metalizado. Los marcapáginas son otra de las propuestas que gozan de especial protagonismo. Destacan los que lucen dibujos en tres dimensiones inspirados en la naturaleza y en frases motivacionales. En 3D se presentan, asimismo, las ilustraciones que aparecen en la portada de las libretas de espirales y en el paquete de naipes para jugar. La innovación queda de manifiesto en otras creaciones, como la lámpara con forma de libro abierto que ilumina con una luz suave.

“Cuando vemos que las personas utilizan nuestros productos y los incorporan a su rutina diaria, sentimos la satisfacción que nos da el impulso para desarrollar otro producto sorprendente”, aseguran sus responsables.

Sobre Catwalk Catwalk es una empresa internacional nacida en 2016 en España, que tiene su sede en Molins de Rei, Barcelona. Su objetivo es ofrecer soluciones a los desafíos del día a día de forma sencilla, atractiva y original.

Los mercados en los que tienen una mayor presencia son España, Francia y Portugal, aunque también vende sus productos en Andorra, Italia y Bélgica, Suiza y EEUU. Tras afianzar su negocio B2B, lanzó su propia e-commerce para convertirse en una plataforma multimarca de este sector y así poder ofrecer beneficios significativos a sus clientes. En su cartera de clientes se incluyen principalmente librerías, papelerías, tiendas de regalo y concept store, además de grandes cadenas de librerías y papelerías de Europa.