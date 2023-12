Entrevista a la CEO de South Marketing y Mujer Digital, Lorena Barbera

La lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres emprendedoras se ha reducido un 30% en los últimos 10 años. Así lo revela el informe anual de "Global Entrepreneurship Monitor" (GEM) que destaca que España suma más de 650.000 mujeres emprendedoras.

Sin embargo, a pesar de la reducción de las brechas de género, hoy en día existe un gran porcentaje de mujeres que no terminan de concretar sus proyectos por falta de conocimiento en habilidades digitales. En este sentido, Lorena Barbera, fundadora y CEO de South Marketing, ha desarrollado un programa de mujeres emprendedoras que fortalece las capacidades de las empresarias en diferentes ámbitos, ayudándolas a cumplir el sueño de tener un negocio propio con éxito.

En pleno siglo XXI, la desigualdad entre hombres y mujeres aún es una realidad en el mundo empresarial. Desde tu perspectiva, ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres a la hora de emprender actualmente?

La gran mayoría de las mujeres seguimos llevando el 80 % del peso de las tareas en familia, esto sumado a nuestro trabajo, negocio o emprendimiento nos hace que la conciliación sea falsa, o una mochila muy pesada, tenemos que seguir educando para que las próximas generaciones vivan con la menor desigualdad posible, y ¿por qué no? Una verdadera igualdad.

Lorena, ¿qué te motivó a emprender?

El emprendimiento ha estado conmigo desde la cuna, vengo de familia de autónomos, y mi carácter y constancia han ayudado a hacer realidad uno de mis sueños. Sin embargo, al tener mi primera hija sufrí cambios en mi antiguo trabajo que me llevaron a dar el paso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este camino? Nada es de color de rosas y los inicios son siempre difíciles, el emprendimiento puede ser una montaña rusa en muchas ocasiones, pero en mi caso hasta hoy ha merecido la pena, intento rodearme siempre de gente que me inspire, me formo constantemente y gracias a eso, logro estar en línea con la actualidad y beneficiar a mi propio proyecto.

Háblanos de Mujer Digital, ¿cómo surge la idea de fundar este proyecto social?

Al crear South Marketing y ayudar a otras empresas y autónomos con la comunicación de sus negocios me encontré con que las mujeres emprendedoras de mi entorno carecían en ocasiones de las herramientas y de cierta información en la actualidad de la digitalización, por ello comencé a elaborar sesiones de networking, talleres, etc. digamos que se ha creado una bonita comunidad donde se comparte y se ayuda por partes iguales. La aceptación ha sido brutal, y ahora estamos trabajando en lanzar este mismo proyecto online para llegar al mayor número posible de mujeres.

¿De qué manera Mujer Digital ayuda a las mujeres emprendedoras y empresarias a cubrir la brecha en la digitalización?

Durante todo el año celebramos eventos, talleres formativos, sesiones de networking, en ellos impartimos formaciones hechas a medida para cada ocasión, y cada participante además presenta su proyecto, crea sinergias y comparte intereses y en ocasiones preocupaciones, de las cuales además me consta que se han resuelto en posteriores colaboraciones entre ellas, un lugar mágico donde no se juzga, se apoya y se ayuda.

Coméntanos más detalles de South Marketing, ¿qué te motivó a fundar una empresa especializada en servicios digitales para empresas?

Desde mucho antes de fundar South Marketing organizaba eventos para dar a conocer productos y servicios de diferentes marcas entre influencers, el marketing de influencia siempre ha sido una gran acción para cumplir los objetivos de las marcas, poco a poco entendí que faltaba un eslabón en la cadena y es que (aunque actualmente esto ha cambiado gracias a los avances en digitalización) muchas empresas o negocios desconocían todas las herramientas y opciones para comunicar dentro de su empresa, ayudar a ello me llevó sin duda a hacerlo realidad, además la creatividad y creación de contenido va unido a la comunicación y estrategia de marketing de cada empresa, y es una parte de nuestro trabajo con la que disfrutamos enormemente.

¿Qué servicios ofrecen para ayudar a las empresas a digitalizarse?

Creamos páginas web, tiendas online, realizamos campañas de publicidad y email marketing, además de diseño gráfico, creación de contenido, redes sociales, organizamos eventos... todo lo que necesite esa empresa o proyecto para ver la luz y conseguir el mayor alcance posible de una forma profesional y personalizada.

¿Cuáles son las ventajas de contratar los servicios de South Marketing?

Nos destacamos por el trato personalizado a cada cliente, cada caso se trata de forma concreta ofreciendo soluciones personalizadas, porque cada negocio necesita un servicio diferente. No es lo mismo un pequeño comercio que una empresa en expansión, ambos necesitan comunicar sus servicios y productos, pero cada uno tiene un objetivo, una esencia diferente, y es ahí donde entramos nosotros, sacamos lo mejor de ellos y trabajamos de la mano. Adaptamos la comunicación y el lenguaje que utilizamos con nuestros clientes, esto nos acerca mucho más durante nuestra relación laboral, somos una pequeña gran familia.

En conclusión, los servicios de South Marketing se presentan como una gran alternativa para las pymes que requieren de apoyo profesional en el área de desarrollo y marketing para crecer. También, es una oportunidad para las mujeres emprendedoras que desean hacer realidad su idea de negocio, empoderándose con las herramientas y estrategias digitales más eficientes y efectivas del momento.