Love TV Channels cierra su primer año con sus canales FAST en Amazon Freevee, y proyecta expansión en 2024

La startup ha experimentado un crecimiento acelerado con con 13 canales en 17 países, y más de 5 millones de usuarios activos al mes, a los que se suman los clientes de Amazon Freevee con los canales 'Trailers' y 'Love the Planet'. Jacinto Roca y Teresa López presentan los planes de 2024, incluyendo una nueva ronda de inversión que se destinará al lanzamiento de nuevos canales, contenido original y al desarrollo de una herramienta de IA para optimizar las decisiones de adquisición de contenido Hacer clic en los siguientes enlaces para ver las novedades de los canales de Love TV Channels: Love Wine and Travel, Love Crime and History, Territorio Sostenible

Love TV Channels, la startup con sede en Barcelona, especializada en producción de canales temáticos de TV FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) que actualmente se distribuyen en los principales mercados de Europa, Estados Unidos y Australia, ha celebrado este 1 de diciembre su primer aniversario con un evento en el Palau de la Música, en Barcelona.

El evento reunió a colaboradores, socios, así como a destacados expertos de la industria del entretenimiento en Europa y Estados Unidos, como Christopher Buchanan, fundador de Samsung TV Plus, Gavin Bridge, Vicepresidente de Análisis de Medios en CRS Global, antes analista en Variety; y Guillem Bargalló, LinkedIn top voice en sostenibilidad, CEO de El Bien Social y Sustainability Manager de Ikea Cataluña, quienes compartieron su visión sobre el futuro de la televisión vía streaming y sus perspectivas sobre las claves del éxito del primer año de Love TV Channels.

"La tendencia de los canales FAST en Estados Unidos brinda una visión del potencial en Europa. Según FreeWheel, los canales FAST representan el 30% de todas las visualizaciones de anuncios en EE.UU. y el 8% en Europa. Además, el número de impresiones de anuncios de FAST en el tercer trimestre de 2022 duplicaron las del tercer trimestre de 2021 en Europa, señalando un crecimiento acelerado en el continente. Esta tendencia sugiere que el modelo FAST seguirá su rápido ascenso en Europa, generando ingresos en aumento y afianzándose como un formato de distribución fundamental para el futuro. En este contexto, empresas independientes como Love TV Channels desempeñan un rol fundamental para el avance del FAST en Europa. Su capacidad para adaptarse a las particularidades de cada mercado europeo, distintas al mercado estadounidense, es crucial. Ofrecer contenido localizado les permite alcanzar audiencias diversas en todo el continente", declaró Gavin Bridge, vicepresidente de Análisis de Medios en CRS Global.

Durante el evento, los cofundadores de la startup, Jacinto Roca y Teresa López, presentaron una vista previa de sus planes estratégicos para el 2024.

"Este primer año ha sido un viaje emocionante y gratificante", compartió Teresa López, CEO y cofundadora de Love TV Channels. "Hemos lanzado 13 canales de televisión con contenido premium localizado y gratuito, pero lo más importante es que hemos construido la base para el desarrollo de más canales, más distribución y más oportunidades comerciales a partir de 2024. Tenemos el equipo, la red de proveedores de contenidos, los distribuidores y los partners de publicidad, y estamos preparados para entrar en una segunda fase de desarrollo y consolidación. Esta ronda de inversión permitirá reforzar los canales actuales con producción propia de actualidad y crear nuevos canales, aumentando así las oportunidades de colaboración con nuestros partners de contenido, distribución y publicidad".

Resultados 2023

Desde su fundación, Love TV Channels ha experimentado un notable crecimiento, contando con un equipo de 20 personas con experiencia muy relevante en selección y adquisición de contenidos, programación televisiva y publicidad. Además, cuenta con equipos locales para los distintos países a los que dirige sus canales, fortaleciendo así su presencia y adaptación a los diferentes contextos y mercados.

Love TV Channels ha lanzado 13 canales de TV bajo tres marcas con contenido en cinco idiomas y distribuidos en 17 países: Trailers, un canal dedicado a recomendaciones de cine y series;Love Wine, dedicado al mundo del vino a través de viajes a bodegas y regiones vinícolas; y Love The Planet, un canal dedicado a la sostenibilidad.

La compañía ha cerrado acuerdos con más de 80 partners de contenido, entre ellos RTVE, TED Talks, Blue Ant Media, Off the fence, Java Films, Deutsche Welle, Minerva Pictures y ZDFE, entre otros. Estos acuerdos le permiten licenciar contenido premium y adaptado a lo local para estructurar la programación de sus 13 canales.

Además, en su primer año de operaciones, Love TV Channels ha lanzado el piloto de su primera producción original, ‘Territorio sostenible’, presentado por Guillem Bargalló, dedicado a temas de actualidad sobre sostenibilidad.

Los canales de Love TV Channels están disponibles en las principales televisiones conectadas y plataformas FAST. Desde su arranque hace un año, Love TV Channels ha lanzado sus canales con Samsung TV Plus, Xumo Play (Grupo Comcast), LG Channels, Xiaomi TV+, Netgem, Channelbox (Freeview) Tivify y Wedotv. Recientemente, y como cierre de este primer año de éxitos, Love TV Channels ha lanzado sus canales con la plataforma Amazon Freevee en Alemania.

A nivel de publicidad, Love TV Channels colabora con líderes de la industria del streaming, como Amagi y SpringServe, y ha construido una sólida red de partners de demanda globales y locales estratégicamente seleccionados para optimizar el stack de monetización.

En la recta final de este año, Love TV Channels ha comenzado la comercialización de formatos especiales como el branded content y los patrocinios. Estas opciones no solo amplían las oportunidades para los anunciantes, permitiéndoles integrarse de manera más orgánica en el contenido y conectar de manera más efectiva con las audiencias, sino que también desempeñan un papel crucial al respaldar financieramente a los productores de este contenido.

La empresa ha cimentado su posición a través de una sólida inversión de más de dos millones de euros, de los propios fundadores, con el apoyo de inversores, incluidos ESADE BAN y Secways Ventures, además de contar con el apoyo de ENISA bajo la línea de Emprendedoras Digitales, y una subvención de Programa MEDIA Europa Creativa en la categoría "Innovative tools and business models".

Planes 2024

Durante el evento, se anunció una nueva ronda de inversión para el año 2024, enfocada en impulsar su crecimiento y consolidación en el mercado mediante tres proyectos estratégicos:

La ampliación del portfolio de canales. En ese sentido, próximamente se lanzará Love Crime & History , dedicado a historias de crimen con una perspectiva histórica. Además, ya están en proceso de producción de un canal de noticias y uno de cine europeo, programados para su lanzamiento en varios países a lo largo de 2024.

, dedicado a historias de crimen con una perspectiva histórica. Además, ya están en proceso de producción de un canal de noticias y uno de cine europeo, programados para su lanzamiento en varios países a lo largo de 2024. La mejora de los canales existentes con contenido original que ofrezcan la actualidad relativa a la temática de cada canal, como es el caso del programa ‘Territorio Sostenible’ .

. El desarrollo de una herramienta de Inteligencia Artificial que permitirá tomar decisiones más eficientes sobre la adquisición y producción de contenido. Para ello, cuenta con el respaldo de Secways Ventures. Con planes estratégicos en desarrollo para el próximo año, Love TV Channels se compromete con la innovación continua y la expansión global en el mercado de la televisión en streaming.