Seis de cada diez trabajadores en España afirman que trabajan en un entorno inclusivo y diverso

Adecco presenta el estudio "Global Workforce of the Future 2023" para analizar la inclusión en el lugar de trabajo y evaluar los esfuerzos de las empresas por ofrecer un entorno de trabajo inclusivo y diverso Adecco, la división del Grupo Adecco que ofrece soluciones de selección directa, formación, consultoría de RRHH, outsourcing y trabajo temporal, presenta "Global Workforce of the Future 2023". Un estudio que se centra en las perspectivas de los trabajadores a medio y largo plazo, para que las empresas puedan prepararse y acompañar a sus equipos en ese avance. En esta primera entrega de una serie de tres, Adecco analiza un tema clave para el mundo laboral, la inclusión en el lugar de trabajo, y evalúa los esfuerzos de las empresas por ofrecer un entorno de trabajo inclusivo y diverso.

En palabras de Rocío Millán, directora de Permanent Placement de Adecco: "Los trabajadores quieren sentirse apoyados y tener lugares de trabajo inclusivos y seguros. Este informe desvela que la inclusión mejora la retención de los empleados, así las empresas y los directivos deben impulsar iniciativas de inclusión para mejorar la retención de talento. Para ello, la formación es imprescindible, los líderes deben contar con los recursos, la orientación y la formación necesarios para abordar con eficacia los retos de la inclusión. El 53% de los líderes coincide en que quieren hacer más para aumentar la diversidad y la inclusión, pero no saben cómo. Es importante que las empresas responsables ofrezcan a sus trabajadores/as un entorno inclusivo en el que todos se sientan valorados, confiados, conectados e informados. Para ello, es necesario fomentar una cultura de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Lo que es bueno para los trabajadore también lo es para sus empresas. Los resultados de la encuesta subrayan la relación entre el bienestar de los empleados y su permanencia en la compañía. Adecco cree en el valor de la inclusión porque ve cada día su impacto positivo en las personas, las organizaciones y la sociedad en general".

La inclusión laboral va por buen camino

Según "Global Workforce of the Future 2023", seis de cada 10 trabajadores encuestados en España aseguran que trabajan en un entorno inclusivo y diverso. Además, la mayoría valora positivamente los progresos realizados por las empresas en materia de diversidad e inclusión en los últimos años. Así, el 56% reconoce que su organización hace un mejor trabajo que hace 2-5 años para que las personas, sea cual sea su origen, se sientan seguras en su entorno laboral.

En la actualidad, los directivos españoles reconocen la necesidad de seguir aumentando la diversidad en el lugar de trabajo y están ayudando a impulsar este aspecto en la agenda. Los líderes se preocupan mucho por la diversidad en el entorno laboral: el 64% de ellos considera importante que su compañía contrate a personas de orígenes diversos, frente al 50% de los consultados que no ocupan roles directivos. Esta apuesta por la diversidad e inclusión se nota en la seguridad de los empleados en su lugar de trabajo. Al 63% de los españoles les resulta fácil participar en el trabajo, por ejemplo, interviniendo en las reuniones o compartiendo ideas.

Apoyo para aumentar las prácticas inclusivas

La responsabilidad de garantizar que el lugar de trabajo sea inclusivo recae en la dirección. La mayoría de los trabajadores en España piensa que hacer del entorno laboral un espacio diverso es deber de los directivos o managers, así lo manifiesta el 54% de los consultados. En respuesta, a los líderes les gustaría aumentar la diversidad e inclusión de sus plantillas, pero muchos no saben cómo hacerlo y necesitan más apoyo en prácticas laborales inclusivas (53%). Y eso que 6 de cada 10 directivos dicen haber recibido formación sobre diversidad e inclusión en el trabajo, pero dicen necesitar más.

Los puestos de trabajo se adaptan para favorecer el bienestar

Según "Global Workforce of the Future 2023", el 49% de los encuestados españoles afirma que su organización ajusta su puesto a un horario flexible para contribuir a un trabajo saludable y evitar el burnout. El 48% asegura que su empleador adecúa considerable o totalmente su trabajo a su salud y bienestar general (por ejemplo, chequeos médicos, acceso a comidas/snacks saludables, descuentos en gimnasios, etc.), y el 47% que lo hace a su situación familiar (cuidados de hijos, permisos paternales…).

Por último, parece que lo que es bueno para los trabajadores también lo es para sus empresas. Los resultados de la encuesta subrayan la relación entre el bienestar de los empleados y su permanencia en la empresa. Así, flexibilizar los empleos a las necesidades de los trabajadores fideliza.

Los trabajadores que tienen intención de permanecer en su empresa más de un año son más propensos a decir que su puesto se adecúa a sus necesidades (51%), frente al 43% que tiene intención de dejarlo en los próximos 12 meses. Además, la mitad de los que prevén quedarse en su puesto asegura que su empleador ajusta su trabajo a su situación familiar (permiso parental, horario flexible para el cuidado de los hijos, etc.), frente al 39% que planea abandonar su empleo en el próximo año.

Metodología

"Global Workforce of the Future 2023" es un informe que se elabora a nivel mundial y que recoge datos sobre las percepciones laborales de trabajadores y managers en 23 países en los que opera Adecco, entre ellos España. El estudio se ha hecho gracias a una encuesta que se realizó entre julio y agosto de este año, con una muestra total de 30.000 trabajadores en todo el mundo, 2.000 de ellos en España, procedentes de diferentes sectores y con distintas ocupaciones. Los datos son representativos con un nivel de confianza del 95%, y se han fijado cuotas para garantizar una muestra nacional representativa por edad y sexo en cada país.