Under The Waves celebra sus tres meses de vida con un mensaje del director

Ya está disponible la última actualización del juego, que incluye un nuevo modo en el que se podrá controlar al león marino J0, así como mejoras en la interfaz y solución de problemas menores. La banda sonora de Under The Waves también se ha puesto a la venta en un innovador vinilo respetuoso con el medio ambiente que no contiene plásticos El equipo ha mejorado la experiencia general del juego en varios aspectos. Entre éstos, destaca la optimización de Under The Waves para Steam Deck y el soporte para Razer Chroma. Además, el último parche incluye nuevas opciones de accesibilidad deseadas por la comunidad: una nueva opción en la configuración gráfica para atenuar el Grano, una nueva opción en la configuración gráfica para desactivar la Aberración Cromática, una nueva opción en la configuración gráfica para desactivar el Letterboxing, una nueva opción en la configuración gráfica para desactivar la Suciedad en la Lente y soporte para pantallas anchas.

Quantic Dream también se enorgullece de colaborar con Kid Katana Productions para llevar el mensaje ecológico del título más allá del medio de los videojuegos, lanzando la primera banda sonora de la historia grabada en un vinilo libre de plásticos. Compuesta por Nicolas Bredin, la banda sonora de Under The Waves se erige como un fidedigno reflejo de la narrativa del juego, con influencias de compositores islandeses como Valgeir Sigurdsson y Ólafur Arnalds, además de bandas post-rock como Mogwai, Sigur Rós y Radiohead.

Para mantenerse fiel al mensaje ecológico presente en el juego y a la colaboración con Surfrider Foundation Europe, este vinilo OST será manufacturado en Alemania usando el nuevo proceso BioVynil, desarrollado por uno de los líderes europeos, Optimal Media.

El impacto ecológico de esta edición física se ha tenido muy en cuenta: se trata de una producción libre de plásticos, en la que todo el petróleo en S-PVC ha sido sustituido por aceite de cocina y gases residuales industriales reciclados. La certificación ISCC PLUS obtenida por el fabricante también garantiza una cadena de suministro sostenible. Además, presenta un packaging ecológico fabricado con papel y cartón 100% reciclado e impreso con tintas sostenibles elaboradas a partir de aceites vegetales. Su diseño es respetuoso con el medio ambiente, con Kid Katana Records estableciendo un enfoque minimalista en todo el diseño para ahorrar el uso de papel y tinta, sin folleto impreso, sin grandes superficies completas de color liso y solo 1 color utilizado.

Parallel Studio ha añadido el modo J0, un nuevo modo que permite controlar al león marino amado por los fans en una parte dedicada del mapa. Con esta última incorporación, el equipo ha querido ofrecer a los amantes de la naturaleza y a los fotógrafos virtuales una nueva forma de experimentar el mundo de Under The Waves. Para acceder a este modo, los jugadores deberán teclear el código Morse "J0": un punto, ocho rayas (pulsando brevemente el stick analógico derecho, seguido de ocho pulsaciones más largas).

Para saber más acerca de Under The Waves y los próximos lanzamientos de SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM, los usuarios interesados pueden visitar QuanticDream.com