Jorge Camacho, la mente brillante detrás de Policía Intrépido

De aprobar 5 oposiciones en 4 años a tener su propio temario para oposiciones. En el ámbito de las oposiciones, pocos logran destacar tanto como Jorge Camacho. Con un historial impresionante de haber aprobado 5 oposiciones en solo 4 años, Camacho no solo ha demostrado su maestría en el difícil arte de opositar, sino que ahora también ha volcado todo su conocimiento y experiencia en "Policía Intrépido", un revolucionario temario para Policía Local de Castilla-La Mancha que promete ser un cambio de juego para todos aquellos que sueñan con integrarse en la Policía Local.

En esta entrevista, el lector podrá sumergirse en la mente de este talentoso autor, explorando su viaje y descubriendo los secretos detrás de su éxito y cómo su temario está marcando una diferencia en el mundo de las oposiciones.

Quién se encuentra detrás de "Policía Intrépido" Cuéntame, ¿quién hay detrás de este proyecto?

Soy Jorge Camacho, tengo 37 años y me definiría como un opositor que hizo muy bien su trabajo y que tras muchos errores finalmente se convirtió en Policía Local. Desde siempre me ha gustado mucho la enseñanza, a tal punto que me intereso sobre los procesos de memorización, temas cognitivos y muchos asuntos interesantes que están detrás de la mente del opositor.

¿Cómo nació la idea de tu marca y qué inspiró su creación?

Cuando empecé en las oposiciones a la policía local, busqué un temario que me brindara todo lo necesario para aprobar, pero pronto me dí cuenta que no había nada que cubriera mis necesidades. Cansado de temarios cortos, desestructurados, en blanco y negro y sin recursos, empecé a hacer mi propio temario. Después se lo fui dejando a compañeros y todos me decían que era una pasada. Al final me di cuenta de que podía solucionar el problema de muchos opositores y empecé a adaptarlo para ser vendido.

¿Cómo describiría su experiencia como opositor?

Larga - se ríe - y con tropiezos, como todos… - añade - tras haber aprobado el teórico de Policía Nacional, tuve un contratiempo inesperado y decidí probar en las oposiciones a Policía Local. Primero lo hice en mi ciudad natal, donde saqué la nota más alta en el examen tipo test, un 8,20... Posteriormente, en cuestión de 2 años, aprobé en Toledo, Madrid y Torrejón de Ardoz, donde finalmente juré el cargo y estuve ejerciendo casi 3 años.

¿Cuáles son las principales dificultades que has identificado en los opositores para que no aprueben las oposiciones?

En primer lugar, me gustaría romper una lanza a favor de los opositores, y es que la primera causa por la que suspenden, en cierta medida, no tiene nada que ver con ellos. Es la forma que tienen de estudiar, ya que venimos de un sistema educativo en el que no se nos dice cómo y simplemente nos dicen qué tenemos que estudiar.

Hoy en día considero indispensable para ser un opositor de altura, usar las técnicas de estudio. El resto de dificultades son la falta de organización, planificación y estrategia... y muchos de ellos por la motivación...

¿Qué distingue a tu marca de otras en el mercado?

Muchas - hace un gesto de sorpresa - que realmente me centro en que aprueben, es el único objetivo. Y sobre todo también porque cada una de las partes del temario están pensadas única y exclusivamente en favorecer la memorización del opositor. No hay nada puesto al azar. Cada parte, cada sección, tiene un porqué. Date cuenta de que este temario está hecho por un opositor desde su escritorio y mientras aprueba oposiciones. Algo muy alejado de temarios hechos en oficinas y por personas que nunca se enfrentaron a una oposición.

¿Cuáles son estos recursos que comentas?

Primero de todo, el temario está hecho color. Cada color ha sido elegido intencionadamente. Y además los colores siguen una jerarquía en función de diferentes valores.

Y segundo, la maquetación que tiene. Los grandes párrafos han sido numerados, se resaltan las palabras clave (debe, máximo, excepción…) Tienen negritas, subrayados, mayúsculas, etc.

Y… muchos, muchos más, pero es que si cuento todos aquí… mejor que vayan a verlo - comenta entre risas -.

¿Qué feedback has recibido de tus clientes que más te ha impactado?

El feedback que estoy recibiendo es maravilloso. Nunca imaginé que iba a recibir tantas buenas valoraciones. A día de hoy, el 90 % de los clientes me dicen que les encanta. Estoy supercontento.

Visión y misión personal ¿Qué valores fundamentales guían tu marca y cómo se reflejan en tus productos o servicios?

Interesante pregunta… - se ríe - yo creo que el valor principal es la empatía con el cliente, la pasión, el cariño que le pongo a cada parte de este proyecto. Como he comentado anteriormente todos los puntos han sido desarrollados pensando únicamente en el opositor. No entendería este proyecto si no ayudará a aprobar. La misión que tengo actualmente es cambiar las reglas del juego en los opositores.

Proyección a futuro ¿Cómo ves el futuro de tu marca? ¿Tienes algún proyecto o lanzamiento emocionante en el horizonte?

Pues el futuro ciertamente lo veo muy esperanzador, ya que tan solo llevo seis meses de vida y la grandísima aceptación que está teniendo no me la esperaba ni en mis mejores sueños.

Sí, actualmente tengo un proyecto paralelo. Es en el que estoy trabajando a día de hoy. Estoy en la fase de creación de una academia online. Pero no una academia tradicional. Está orientada a enseñar a estudiar a aquellos opositores que no consiguen aprobar por este motivo y a reducir los tiempos de aquellos que ya lo hacen, pero les cuesta más de lo que debería.

¿Cómo enfrenta tu marca la competencia y qué te hace buscar el liderazgo en tu sector?

Con mucho respeto. Creo que actualmente no hay nada parecido en mi comunidad (Castilla La Mancha) y me gustaría empezar por ahí. Dando la oportunidad al opositor de probar algo que realmente funciona.

Buscar el liderazgo es algo innato, no se decide, lo llevas dentro o no, soy así, claro que voy a intentar buscar el liderazgo, creo que hay un problema (y gordo) en el sector y me gustaría ayudar a mucha gente a cambiar de paradigma.

Tengo entendido que has dejado tu profesión como policía para dedicarte a la enseñanza, ¿Por qué has decidido esto?

Sí, ha sido una decisión realmente dura, muy importante, imagínate dejar de ser policía para ser profesor… - se ríe -, pero, sinceramente, la decisión la he tomado desde el corazón, estaba atravesando unos problemas duros a nivel profesional y decidí dedicarme a lo que realmente me gusta.

Consejos y reflexiones ¿Hay algún mito o malentendido sobre tu marca que quieras aclarar?

Realmente no, no es sobre mi marca, es sobre las técnicas de estudio en general. Hay mucho escepticismo al respecto, pero la pregunta que siempre hago es ¿hay alguna faceta, alguna acción en nuestras vidas, que no se mejore con técnica? ¿Por qué el estudio no? La respuesta es demoledora. Si quieres mejorar algo, ponle técnica.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aprobar en la actualidad?

Que compre mi temario... - se ríe - ¡no!, sobre todo que aprenda a estudiar, cómo hacerlo de la forma más eficiente. No tenemos mucho tiempo y hacerlo cómo hay que hacerlo te ahorra mucho tiempo, que se planifique, organice…

A lo largo de esta entrevista, se ha tenido la oportunidad de adentrarse en el mundo de Jorge Camacho, que no solo ha demostrado ser un opositor excepcional sino también un visionario en el ámbito de la preparación para oposiciones.

Con "Policía Intrépido", Jorge ha redefinido lo que significa tener un temario de calidad, y no solo eso, también está revolucionando la forma en que los opositores se preparan, enfocándose no solo en el contenido, sino también en la técnica, la organización y la motivación. Su pasión y dedicación son palpables en cada respuesta y es evidente que su misión va más allá de simplemente vender un producto: quiere cambiar vidas, quiere hacer una diferencia.

Aquellos que sean opositores en busca de un camino claro hacia el éxito, o simplemente alguien interesado en conocer las técnicas de estudio que pueden cambiar el rumbo de la preparación, están invitados a explorar "Policía Intrépido". No es solo un temario, es una filosofía, una forma de vida y, según muchos, la llave hacia una carrera exitosa en la Policía Local. No hay que esperar más, se puede descubrir desde ya lo que Jorge Camacho tiene para ofrecer. ¡Hay que atreverse a ser intrépido!