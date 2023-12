Las cámaras de Netatmo permiten crear un hogar más seguro esta Navidad

La seguridad de una vivienda es una prioridad para cualquier propietario; una forma efectiva de evitar incidentes como robos, hurtos o actos vandálicos en el interior o exterior del inmueble, sobre todo en la época de Navidad.

Por suerte, hoy en día, es posible encontrar innovadoras alternativas para proteger una propiedad, por ejemplo, con la instalación de cámaras de seguridad. Netatmo, una marca francesa líder en productos smart home, propone diversos dispositivos que garantizan la seguridad del hogar, como la cámara exterior inteligente con sirena. Se trata de un dispositivo con triple funcionalidad: una cámara, un foco y una sirena, que permiten a los usuarios mantener una protección continua en su propiedad.

Características de la cámara exterior con sirena Pensada para brindar una vigilancia integral del exterior de la propiedad, la cámara exterior inteligente con sirena de Netatmo se caracteriza por combinar seguridad, visibilidad y efectividad en un solo dispositivo. Incorpora un foco en la parte superior que ayuda a la iluminación del exterior de la propiedad; y una cámara en el área inferior, que contribuye a detectar de forma automática cualquier movimiento o presencia.

Asimismo, esta cámara exterior cuenta con una sirena inteligente de 105 dB que se activa de forma automática al detectar situaciones irregulares en la propiedad. Esto no solo funciona como un método efectivo para ahuyentar a intrusos, sino que contribuye a alertar a los vecinos y a los propietarios del inmueble.

Este dispositivo destaca, además, por su capacidad para diferenciar entre una persona, un vehículo o un movimiento corriente. Los usuarios también pueden configurar la alarma exterior para recibir una alerta en situaciones específicas, lo cual les ayudará a mantener la protección de su hogar aun cuando no se encuentren en la propiedad.

La facilidad de instalación y de configuración es otro de los aspectos característicos de esta cámara, ya que los usuarios pueden adaptar cada función a sus preferencias de forma manual desde la aplicación. También pueden optar por el almacenamiento de datos en una tarjeta micro SD cifrada o elegir el servicio de almacenamiento en la nube.

Soluciones tecnológicas de seguridad Como una compañía especializada, Netatmo se ha centrado en diseñar múltiples dispositivos inteligentes, funcionales e innovadores que contribuyan a crear una casa inteligente, cómoda y segura. En el caso de la cámara exterior inteligente, su elaboración es fruto del análisis de uso y creatividad técnica, los cuales permitieron la creación de un objeto exacto y funcional, con altos estándares de calidad en materia de protección del hogar.

Un diseño angosto y compacto permite que este dispositivo pueda adherirse con facilidad a las paredes y no abarque mucho espacio en el exterior de una vivienda. Además, este equipo se encuentra disponible en colores blanco y negro, para que los usuarios seleccionen el que mejor se adapte a sus gustos.

No obstante, también dispone de otros dispositivos para el interior de la vivienda: el sistema de alarma con vídeo inteligente, compuesto por la cámara interior, los sensores de apertura y la sirena. Es posible disfrutar de la tranquilidad y seguridad del hogar, esta Navidad y siempre, gracias a Netatmo.