Hace, apenas, nada

Hace unos días, mientras me arreglaba la cabeza por fuera, mantuve una animada e interesante charla con mi peluquero —las cosas verdaderamente importantes han de hablarse con el peluquero, si se quiere mantener la cordura— sobre nuestras respectivas infancias.







Él es algo más joven que yo; pero, en esencia, pertenecemos a una misma generación cultural: la del fútbol en la calle, la del pantalón corto, la de los raspones, los moratones y las mataduras varias, la de las botas llenas de barro y porquería, las de las rodilleras en los pantalones, la cartera y el abrigo en el suelo junto a la portería, la de la bronca de nuestra madre, por llegar tarde a comer o a cenar y con las manos y la cara de un color indescriptible —después de habernos llamado a gritos desde el balcón varias veces—, y el enfado solemnemente fingido de nuestro padre, después de que mamá le dijera “pero, ¿quieres decirle algo?”, la de la misa los domingos… Y lo recordábamos con añoranza y cariño.





Ninguno necesitamos, en ese momento, al menos, de psicólogo ni psiquiatra, ni tenemos conciencia de haber tenido ningún trauma ni de haber sido maltratados por algún que otro cachete. Simplemente, íbamos al colegio, hacíamos los deberes, estudiábamos, jugábamos (mucho), nos divertíamos y, sobre todo, nos sentíamos queridos. Y no solo por nuestra familia, sino también por los vecinos y conocidos. Sabíamos que nos querían porque se comportaban con nosotros de forma similar a como lo hacían nuestros padres, de cuyo amor no dudábamos: nos saludaban, nos besaban, nos preguntaban por nuestros padres y hermanos, se interesaban por cómo nos iba en el colegio, nos reñían y nos regañaban cuando no éramos respetuosos y, si acaso, nos daban un coscorrón. En definitiva, sabíamos que nos querían, porque se molestaban en educarnos.





Yo le decía a mi peluquero que no deseaba, en ningún caso, tener menos años de los que tengo —que no son escandalosos, la verdad, pero unos cuantos—, porque, de ser así, de ser niño ahora, creo que estaría abrumado. Tendría que decidir mi género, estudiar por competencias y valores humanos impersonales y abstractos, copiar con IA (con lo que se aprendía haciendo chuletas), educarme y comunicarme con Tik-Tok, Instagram y X, no pasar del “hola” en el ascensor o en el portal, elegir un determinado look infanto-tribal, tendría que disfrutar lo mismo de jugar con coches que con muñecas, debería renegar de los Reyes Magos y abrazar el Black Friday, a Santa y Halloween, quejarme del hastío de tener demasiado de todo, diciendo que no tengo de nada, o protestar desaforadamente si a alguien se le ocurriera siquiera insinuarme que tengo que esforzarme y memorizar para aprender, estar en las nubes en la Nube y no fantaseando… No sé, tendría que acortar mi inocencia infantil; pero prolongando y, si es posible, manteniendo de por vida mi infantilismo.





Un lío, me parece, vaya: no estaría nada seguro de quiénes me educan, ni para qué y difícilmente podría distinguir a quienes me quieren de los que quieren algo de mí.