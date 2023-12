De una forma u otra, todos los humanos deseamos triunfar en las empresas que comenzamos. A nadie le gusta poner en marcha una ilusión contemplando desde su origen la perspectiva de perder, de fracasar. Sucumbir, ciertamente, no le agrada a ningún mortal.



El enfermo anhela convertir su enfermedad en un simple recuerdo del pasado; el pecador añora alcanzar la redención de su pecado aun a costa de pasar por la sangre que le cueste pedir perdón; el estudiante no ve la hora de superar la materia, analizada con más o menos profundidad; el abogado lucha para sacar adelante la causa de su cliente; el político para ganar las elecciones; el escritor sueña con el próximo premio y hay alguno incluso que se anima a tachar de injustos, y de ineptos a los miembros del tribunal que no acaban de ponerse de acuerdo para concederle un galardón largamente anhelado.

Mientras el afán del éxito quede dentro de estos límites, bienvenido sea, porque se convierte en un acicate para sostener la normal batalla del vivir; para remover la pereza y agudizar el ingenio, para quitarse de encima esa tendencia general al perezoso aburguesamiento que todos los humanos padecemos en mayor o en menor grado; y, sirve especialmente para poner en marcha tantas energías espirituales, intelectuales, artísticas, que sin un horizonte de un triunfo más o menos perecedero, permanecerían almacenadas en un rincón del alma o del cerebro: nuevos estudios e investigaciones; ensayos arriesgados; caminos del arte hasta ese momento inexplorados, etc.