Aflojar la llave antes de tiempo

Imaginemos que estamos presenciando un combate de yudo. En un momento dado, uno de ellos le hace una llave al otro y lo tiene sujeto en el suelo. La otra lucha de deshacerse de la llave hasta que lo consigue. Más adelante éste le vuelve a hacer otra llave y esta vez, después de luchar a brazo partido para deshacerse del abrazo de su contrincante, éste se rinde y el otro le suelta. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hasta que el perdedor no considera que ha perdido, no se rinde.

Este simple ejemplo sirve para todo: hasta que no consideramos que no podemos hacer frente a nuestra vida, no nos rendimos ante nuestra derrota. Y, en el peor de los casos, este mismo razonamiento es el que nos lleva a pensar en el suicidio. Analicemos ahora el caso de Israel y Gaza e imaginemos que son dos púgiles en un combate de yudo: hasta que uno de los dos no se rinde y pide el perdón, el otro no aflojará la llave. Esta es la regla del juego. Pero, ¿Qué pasaría si lo soltara antes de que se rinda? Que volvería a las andadas. Según la Carta Fundacional de Hamás, ¿Qué son las andadas de este grupo terrorista? Las andadas de Hamás, el objetivo de estos fundamentalistas, es Islamizar el mundo. Y esto significa que dentro de un tiempo los tendríamos aquí pidiéndonos Granada. Pidamos Dios que Israel que no afloje la llave hasta que Hamás se rinda.