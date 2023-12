Servicio de entrenador personal Benidorm con Juan Peris, de Myox

El entrenamiento físico personalizado es un servicio que se ha popularizado en los últimos años. Esto se debe a que hay muchas situaciones donde las personas no pueden trasladarse directamente a un gimnasio, por lo que el entrenamiento a domicilio le permite no solo obtener una rutina adaptada a sus necesidades, sino también realizarla en cualquier punto de la ciudad. Por medio de Juan Peris, quien es el mismo fundador de Estudio Myox, se puede obtener el servicio de entrenador personal Benidorm en domicilios y hoteles. Dependiendo entonces de las necesidades de cada individuo, ofrece una rutina adaptada.

Entrenador Personal Benidorm Quienes no tienen tiempo de desplazarse a un centro de entrenamiento o prefieren la privacidad de su hogar, el entrenador personalizado es la opción ideal. Este se refiere a la atención unipersonal que se realiza bajo la planificación y control de un preparador físico profesional, y titulado. Inclusive, se suele utilizar en los casos donde el individuo está atravesando una recuperación física y el ejercicio se realiza por aspectos terapéuticos. Precisamente en este punto es donde destaca Myox, y es que Juan Peris, su fundador es Fisioterapeuta, además de Educador Físico-Deportivo.

Sea cual sea la necesidad, el entrenamiento personal ofrece al cliente un programa de ejercicio 100 % personalizado que se adapta a las herramientas, espacios y necesidades corporales y fisiológicas de cada uno.

Para que una práctica se pueda catalogar como personalizada se deben establecer objetivos, en función de las necesidades del cliente, esto, evaluando previamente su estado físico y aspectos de salud que permiten programar una rutina escalable.

Entrenador profesional de referencia en Benidorm Tanto en los ejercicios terapéuticos como en la rutina para mejorar la figura, el entrenador personal debe ser una persona cualificada con titulación oficial. Esto porque el profesional tiene la capacidad de conocer las variables fisiológicas, anatómicas, kinesiológicas y biométricas para determinar el procedimiento de entrenamiento adecuado para cada individuo.

En este sentido, Juan Peris es un preparador físico, entrenador personal y fisioterapeuta que es el encargado de llevar a cabo el servicio de entrenador personal Benidorm bajo la exclusiva metodología Myox.

Además de estar titulado, Peris fue uno de los primeros profesionales en España en dedicarse al entrenamiento personal; su constante actualización le ha permitido convertirse en uno de los referentes en toda la península y es, además, profesor de referencia a nivel internacional, formando a entrenadores y fisioterapeutas de muchos países.

Ahora bien, para desarrollar un plan personalizado, Peris realiza una entrevista inicial que le permite interactuar con la persona y entre ambos definir sus objetivos. Con base en esta información, realiza una evaluación inicial que le permite definir el estado actual del sistema corporal de su cliente. De esta manera, puede plantear un programa de ejercicio en el que establezcan los días de entrenamiento a domicilio.

Hoy en día no hay excusas para llevar una vida sana y con entrenamiento físico. Esto porque, así como ofrece Myox, se puede adquirir un entrenador personal que responda a las necesidades específicas de cada persona, para así obtener una rutina con cualidades escalables y basada en los objetivos personales.