7 claves para impulsar el crecimiento de la carrera profesional

Aprendizaje constante, cultivar habilidades profesionales o aceptar nuevos desafíos son algunas de las claves, según la marca de selección de mandos intermedios Grafton, para progresar laboralmente El desarrollo de una carrera profesional no es una tarea sencilla. Conlleva años de trabajo, esfuerzo y planificación, una carrera de fondo en la que es fundamental contar con una organización y una estrategia ordenada, donde el aprendizaje y el desarrollo profesional son esenciales para impulsar el crecimiento del trabajador.

En este sentido, Grafton, la firma orientada a la selección de mandos intermedios y perfiles cualificados de Gi Group Holding, ha elaborado un listado con las 7 claves más importantes para tener en cuenta si se busca el impulso definitivo a la carrera profesional:

Aprendizaje constante. Reconocer la importancia que tiene la formación y el aprendizaje continuo para el crecimiento profesional es crucial. Para alcanzar el éxito, adquirir nuevos conocimientos y habilidades no debe detenerse con la finalización de los estudios. La formación continua permitirá estar al día de todas las novedades del sector y facilitará la adaptación a los constantes cambios del mercado laboral. Cultivar las habilidades profesionales. Son tan importantes las hard skills como las soft skills, estas últimas ayudarán a sacar el máximo potencial. Aunque pueda resultar extraño, muchos profesionales, aunque tienen un alto nivel de habilidades profesionales, no consiguen progresar en su carrera debido a que no han desarrollado las soft skills necesarias para optimizar ese talento y convertirlo en un valor diferencial dentro de la empresa. Ser proactivo y buscar oportunidades para seguir aprendiendo. Existen certificaciones en áreas específicas que ayudarán a demostrar la experiencia y los conocimientos, tanto a los empleadores, como a compañeros. Gracias a estas formaciones, las empresas obtienen las herramientas necesarias para liderar una transformación ágil desde el punto de vista de las personas. Aprender a un ritmo personalizado. Actualmente, existen muchas formaciones que se imparten online, por lo que no tener tiempo ya no será una excusa. Cada uno puede aprender a su propio ritmo y con sus propios horarios. Esta flexibilidad permitirá poder compaginarlo todo. Variedad de recursos. Es importante ser consciente de la gran variedad de recursos disponibles alrededor para aprovecharlos y dar un impulso definitivo a la carrera profesional. Actualmente existen multitud de plataformas que ofrecen una amplia gama de cursos online en distintos campos. Programas de capacitación empresarial. Algunas compañías ofrecen programas de capacitación interna centrados en el desarrollo de las habilidades específicas necesarias para una determinada industria. Así, es posible aprovechar esas oportunidades para seguir creciendo y convertirse en un profesional especializado. Aceptar desafíos y asumir nuevas responsabilidades. No tener miedo a aceptar nuevos desafíos y a asumir nuevas responsabilidades, salir de la zona de confort, permitirá desarrollar nuevas habilidades. Impulsar la carrera profesional requiere dedicación, esfuerzo y un enfoque estratégico. Establecer metas claras, ampliar las habilidades, aceptar nuevos desafíos o buscar nuevas oportunidades de aprendizaje son algunas de las claves que permitirán crecer profesionalmente.