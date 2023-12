65 equipos de profesionales sanitarios cocrearán soluciones digitales en el Hackathon Salud

Los profesionales sanitarios presentan proyectos en retos sobre cardiología, cáncer de ovario, antibióticos, opiáceos, desinformación en medicamentos; mejora de la Atención Primaria, Pediatría, Endocrinología, Oncología o Cardiología; y ayuda al fisioterapeuta. Hay ocho retos y 9.000 euros en premios, además de un programa de apoyo al emprendimiento en salud impulsado por AIES y LeanSpots Un total de65 equipos formados por profesionales sanitarios presentarán soluciones digitales en el Hackathon Salud, el mayor maratón de cocreación en salud en español, cuya fase final tendrá lugar en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid el 13 de diciembre. En su octava edición ha irrumpido como tendencia la Inteligencia Artificial (IA) y uno de cada cinco proyectos está basado en ella. Está organizado por la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la agencia COM Salud.

"El Hackathon Salud es el evento decano de la esalud española. En estas ocho ediciones hemos visto una clara evolución de los proyectos presentados y este año la Inteligencia Artificial forma parte de las soluciones digitales propuestas, en formato de sistemas de alertas, aplicaciones, chats, gamificación, realidad virtual, etc.", indica el coordinador del Hackathon Salud, Carlos Mateos, vicepresidente de AIES y director de la agencia COM Salud.

La irrupción de la IA en el diagnóstico y el tratamiento ha llegado a todas las especialidades, como revela un informe elaborado por AIES. Cada vez más profesionales sanitarios tienen experiencia en tecnologías de machine learning, que permiten agilizar procesos y manejar grandes cantidades de datos para afinar diagnósticos y procedimientos. "En los hospitales ya se han dado cuenta de la importancia de los datos que manejan. La investigación con datos del mundo real (RWD) les ayuda a encontrar patrones para hacer mejores diagnósticos, identificación temprana de patologías o seguimiento de tratamientos", comenta José Miguel Cacho, vocal de AIES y digital health advisor.

En los últimos 24 meses se ha producido una explosión en el uso de IA generativa, gracias sobre todo a ChatGPT, pero Cacho pronostica que "en dos años ya todos los proyectos que se presenten al Hackathon Salud incluirán IA, en especial aquellos que manejen gran cantidad de datos porque la IA ayuda a procesarlos y ahorrar tiempos", añade.

AIES y el Instituto #SaludsinBulos han publicado un código ético sobre la Inteligencia Artificial en Salud para concienciar de que siga unos estándares en cuanto a privacidad de los datos y veracidad de las fuentes de información, entre otros. A él ya se han adherido sociedades científicas como SEMERGEN, SEMG, semFYC o SERAM y la Federación de Asociación de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP).

Ocho retos y 9.000 euros en premios

A esta octava edición del Hackathon Salud se ha batido un récord de participación con 65 proyectos de casi 200 hackers de salud inscritos para solucionar alguno de los 8 retos propuestos, que suman un total de 9.000€ en metálico y más de 100.000€ en programas, formación, desarrollo de aplicaciones y anonimización de datos clínicos para investigación.

Uno de los retos está vinculado con la cardiología, el Reto NovartisAdherencia Terapéutica en Cardiología. Se trata de encontrar ideas y proyectos que solucionen el problema de la baja adherencia en pacientes cardiovasculares. Un estudio de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón publicado este mes de noviembre en Plos One concluyó que "la adherencia al tratamiento demostró ser una variable importante en el riesgo de tener un evento cardiovascular". En él se asegura que la evaluación del riesgo "mediante algoritmos de aprendizaje automático ofrece algunas ventajas sobre los sistemas de puntuación preexistentes y permite mejores enfoques de medicina personalizada".

Otro reto invita a los profesionales sanitarios a buscar soluciones para el diagnóstico del cáncer y la colaboración entre los diferentes niveles asistenciales, el Reto AstraZeneca de diagnóstico en cáncer de ovario.

El Reto Sandoz por el Buen Uso de los Antibióticos premiará el mejor proyecto digital con un mínimo desarrollo que ayude a combatir la desinformación sobre los antibióticos y promueva su uso racional y responsable por parte de la población en los distintos segmentos de edad.

Por su parte, el Reto Farmacéuticos contra la desinformación en Salud, impulsado por el Consejo de Farmacéuticos, pretende luchar contra la desinformación en el ámbito sanitario y, en particular, en torno al uso correcto y seguro del medicamento.

La administración segura de opiáceos se refleja en el Reto Fresenius Kabi Opiáceos en Críticos, que busca ideas de soluciones digitales que ayuden a dosificar mejor los opiáceos en pacientes críticos. El Reto PulseLife ITEMAS Profesionales Sanitarios desafía a los equipos a presentar ideas que ayuden al profesional sanitario en Atención Primaria, Pediatría, Endocrinología, Oncología o Cardiología. Por su parte, el Reto Colegio de Fisioterapeutas de Madrid se enfoca en ideas de soluciones digitales que ayuden al fisioterapeuta. También habrá un premio general, el Reto COM Salud Comunicación en Salud, que incluye un plan de comunicación para el proyecto ganador.

Programa de mentorización

Todos los participantes podrán acceder a un programa de mentorización eHealth Startup ofrecido por AIES y LeanSpots. Se trata de un hub para impulsar aquellas soluciones innovadoras en salud que ayuden a mejorar la asistencia sanitaria. Incluye licencias de programas tecnológicos y acceso a mentores de los ámbitos de la tecnología, desarrollo de negocio, financiación, asistencia legal, tramitación de subvenciones, marketing y evaluación científica, entre otros. Los ganadores de los retos, además, podrán presentar sus proyectos a business angels y testar sus soluciones en centros sanitarios de la plataforma ITEMAS.

PulseLife, ex 360medics, ofrecerá a los ganadores de los proyectos en categoría de idea la posibilidad de desarrollo de una aplicación de forma gratuita, mientras que la empresa española Dedomena también ofrecerá la posibilidad de anonimizar los datos clínicos de los centros a los que representen los equipos finalistas del Reto PulseLife ITEMAS y al ganador del Reto COM Salud.

IBM, por su parte, ofrecerá formación, mentorización y servicios a los equipos participantes. Para proyectos en los que ya haya una empresa detrás, incluye además un programa de apoyo a startups en créditos de consumo de soluciones de IBM sobre IBM cloud — como watsonx, la plataforma para desarrollo de IA generativa de IBM — durante 6 meses. Todos los ganadores recibirán una sesión de asesoramiento con expertos de IBM Cloud para poder revisar las necesidades de los proyectos y definir un plan de trabajo para conseguir la habilitación necesaria para la incorporación de servicios tecnológicos. Además, podrán disfrutar de formación en ciberseguridad, tecnologías de la información, gestión de proyectos informáticos, desarrollo web e inteligencia artificial.